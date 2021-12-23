https://tr.sputniknews.com/20211223/alman-duzenleyici-kurum-rt-de-programi-icin-izin-basvurusunda-bulunmadi-ve-izin-almadi-1052034583.html

Alman düzenleyici kurum: RT DE, programı için izin başvurusunda bulunmadı ve izin almadı

Alman düzenleyici kurum: RT DE, programı için izin başvurusunda bulunmadı ve izin almadı

Alman medya düzenleme kuruluşu Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb), RT DE’nin Almanya’da program yayınlamak için izin başvurusunda bulunmadığını ve böyle... 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T02:29+0300

2021-12-23T02:29+0300

2021-12-23T02:29+0300

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Sputnik’e yapılan yazılı açıklamada, “Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb), RT DE televizyon programının çeşitli teknik dağıtım kanalları aracılığıyla 16 Aralık 2021’de yayınlandığını dikkate aldı. Program, Almanca olarak yapılıyor ve Alman pazarına odaklı. Bu program için izin başvurusu yapılmadı ve mabb tarafından verilmedi. Doğrusal yayıncılığın kabul prosedürüne tabi olduğu temelde doğru, dağıtım türü önemli değil” ifadesine yer verildi.Berlin merkezli RT DE Productions GmbH şirketinin, “medya hukuku açısından programdan sorumlu” olduğunu belirten mabb, bu nedenle 17 Aralık’ta şirkete karşı soruşturma başlatıldığını belirterek, “Program organizatörünün, bu konuya açıklık getirmesi için yıl sonuna kadar süresi var” diye bildirdi.Açıklamada, “Eutelsat, 22 Aralık 2021 tarihinde RT DE programının uydu yayınına son verdi” dendi.Kremlin: RT DE’nin engellenmesi Avrupa ruhuna aykırıKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, RT DE televizyonunun engellenmesinin Avrupa ruhuna ve kurallarına aykırı olduğunu, ama Batı’nın son zamanlar bunu görmezden geldiğini ve istediği gibi davrandığını belirtti.Peskov, Rus NTV televizyonuna açıklamasında, “Rusya tepki vermeli, çünkü Avrupa’da medyanın engellenmesi Avrupa ruhuna ve AGİT kurallarına ve ilkelerine aykırı. Mümkün olan her şeye aykırı. Ama maalesef Avrupa ve ABD son zamanlarda bu tür küçük şeylere dikkat etmiyor ve herkes istediğini yapıyor. İşte böyle kovboy tarzı bir gerçekle karşı karşıyayız” ifadesini kullandı.Bu koşullarda Rusya’nın kendinden emin, titiz ve ısrarla hareket etmesi gerektiğini söyleyen Peskov, “Kendi bacağımızı sıkmayacak ve aynı zamanda rakiplerimize, buna katiyen karşı olduğumuzu, memnuniyetle karşılamadığımızı ve sonuçsuz bırakmayacağımızı ortaya koyacak şekilde hareket etmeliyiz” dedi.

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almanya, russia today (rt), rt, kremlin, engelleme