Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211223/alman-duzenleyici-kurum-rt-de-programi-icin-izin-basvurusunda-bulunmadi-ve-izin-almadi-1052034583.html
Alman düzenleyici kurum: RT DE, programı için izin başvurusunda bulunmadı ve izin almadı
Alman düzenleyici kurum: RT DE, programı için izin başvurusunda bulunmadı ve izin almadı
Alman medya düzenleme kuruluşu Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb), RT DE’nin Almanya’da program yayınlamak için izin başvurusunda bulunmadığını ve böyle... 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T02:29+0300
2021-12-23T02:29+0300
dünya
almanya
russia today (rt)
rt
kremlin
engelleme
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051877084_0:174:3023:1874_1920x0_80_0_0_377bb00c1eb3fb316c841a4ffa05e934.jpg
Sputnik’e yapılan yazılı açıklamada, “Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb), RT DE televizyon programının çeşitli teknik dağıtım kanalları aracılığıyla 16 Aralık 2021’de yayınlandığını dikkate aldı. Program, Almanca olarak yapılıyor ve Alman pazarına odaklı. Bu program için izin başvurusu yapılmadı ve mabb tarafından verilmedi. Doğrusal yayıncılığın kabul prosedürüne tabi olduğu temelde doğru, dağıtım türü önemli değil” ifadesine yer verildi.Berlin merkezli RT DE Productions GmbH şirketinin, “medya hukuku açısından programdan sorumlu” olduğunu belirten mabb, bu nedenle 17 Aralık’ta şirkete karşı soruşturma başlatıldığını belirterek, “Program organizatörünün, bu konuya açıklık getirmesi için yıl sonuna kadar süresi var” diye bildirdi.Açıklamada, “Eutelsat, 22 Aralık 2021 tarihinde RT DE programının uydu yayınına son verdi” dendi.Kremlin: RT DE’nin engellenmesi Avrupa ruhuna aykırıKremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, RT DE televizyonunun engellenmesinin Avrupa ruhuna ve kurallarına aykırı olduğunu, ama Batı’nın son zamanlar bunu görmezden geldiğini ve istediği gibi davrandığını belirtti.Peskov, Rus NTV televizyonuna açıklamasında, “Rusya tepki vermeli, çünkü Avrupa’da medyanın engellenmesi Avrupa ruhuna ve AGİT kurallarına ve ilkelerine aykırı. Mümkün olan her şeye aykırı. Ama maalesef Avrupa ve ABD son zamanlarda bu tür küçük şeylere dikkat etmiyor ve herkes istediğini yapıyor. İşte böyle kovboy tarzı bir gerçekle karşı karşıyayız” ifadesini kullandı.Bu koşullarda Rusya’nın kendinden emin, titiz ve ısrarla hareket etmesi gerektiğini söyleyen Peskov, “Kendi bacağımızı sıkmayacak ve aynı zamanda rakiplerimize, buna katiyen karşı olduğumuzu, memnuniyetle karşılamadığımızı ve sonuçsuz bırakmayacağımızı ortaya koyacak şekilde hareket etmeliyiz” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211218/zaharova-rt-deye-yonelik-tehditkar-soylemler-nedeniyle-agitten-kinama-talep-etti-1051887074.html
almanya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/11/1051877084_147:0:2876:2047_1920x0_80_0_0_f766119b18434e7622359216f55c2390.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
almanya, russia today (rt), rt, kremlin, engelleme

Alman düzenleyici kurum: RT DE, programı için izin başvurusunda bulunmadı ve izin almadı

02:29 23.12.2021
© Sputnik / Евгений БиятовRussia Today
Russia Today - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© Sputnik / Евгений Биятов
Abone ol
Alman medya düzenleme kuruluşu Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb), RT DE’nin Almanya’da program yayınlamak için izin başvurusunda bulunmadığını ve böyle bir izin almadığını, yayını kesme kararının da Avrupa uydu düzenleme kuruluşu Eutelsat tarafından alındığını belirtti.
Sputnik’e yapılan yazılı açıklamada, “Medienanstalt Berlin-Brandenburg (mabb), RT DE televizyon programının çeşitli teknik dağıtım kanalları aracılığıyla 16 Aralık 2021’de yayınlandığını dikkate aldı. Program, Almanca olarak yapılıyor ve Alman pazarına odaklı. Bu program için izin başvurusu yapılmadı ve mabb tarafından verilmedi. Doğrusal yayıncılığın kabul prosedürüne tabi olduğu temelde doğru, dağıtım türü önemli değil” ifadesine yer verildi.
Berlin merkezli RT DE Productions GmbH şirketinin, “medya hukuku açısından programdan sorumlu” olduğunu belirten mabb, bu nedenle 17 Aralık’ta şirkete karşı soruşturma başlatıldığını belirterek, “Program organizatörünün, bu konuya açıklık getirmesi için yıl sonuna kadar süresi var” diye bildirdi.
Açıklamada, “Eutelsat, 22 Aralık 2021 tarihinde RT DE programının uydu yayınına son verdi” dendi.

Kremlin: RT DE’nin engellenmesi Avrupa ruhuna aykırı

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, RT DE televizyonunun engellenmesinin Avrupa ruhuna ve kurallarına aykırı olduğunu, ama Batı’nın son zamanlar bunu görmezden geldiğini ve istediği gibi davrandığını belirtti.
Peskov, Rus NTV televizyonuna açıklamasında, “Rusya tepki vermeli, çünkü Avrupa’da medyanın engellenmesi Avrupa ruhuna ve AGİT kurallarına ve ilkelerine aykırı. Mümkün olan her şeye aykırı. Ama maalesef Avrupa ve ABD son zamanlarda bu tür küçük şeylere dikkat etmiyor ve herkes istediğini yapıyor. İşte böyle kovboy tarzı bir gerçekle karşı karşıyayız” ifadesini kullandı.
Bu koşullarda Rusya’nın kendinden emin, titiz ve ısrarla hareket etmesi gerektiğini söyleyen Peskov, “Kendi bacağımızı sıkmayacak ve aynı zamanda rakiplerimize, buna katiyen karşı olduğumuzu, memnuniyetle karşılamadığımızı ve sonuçsuz bırakmayacağımızı ortaya koyacak şekilde hareket etmeliyiz” dedi.
Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2021
DÜNYA
Zaharova, RT DE'ye yönelik tehditkar söylemler nedeniyle AGİT'ten kınama talep etti
18 Aralık, 11:09
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
02:59NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu'nun fırlatılması bir kez daha ertelendi
02:32'ABD, Ukrayna nedeniyle Rusya'ya akıllı telefon ihracatını kısıtlayabilir'
02:29Alman düzenleyici kurum: RT DE, programı için izin başvurusunda bulunmadı ve izin almadı
02:02Lille, Burak Yılmaz'ın bir gol attığı maçta Bordeaux'yu mağlup etti
01:54İngiltere Lig Kupası'nda Chelsea, Liverpool ve Tottenham yarı finale kaldı
01:30Çorum'da sahte içkiden 5 kişi hayatını kaybetti
01:17İzmir'de minibüs ücretlerine yüzde 25 zam
01:14Rus uzmanlar Güney Afrika'da Kovid-19 ile mücadele konusundaki deneyimlerini paylaştı
01:07Fahrettin Altun: Yalanın, gerçeğin yerini aldığı hakikat ötesi bir dönemden geçiyoruz
01:05Türkiye Uzay Ajansı Başkanı Yıldırım: Dünyadaki her dönüşümde uzay temel parametre
01:04Karla mücadele ekipleri, 101 yaşındaki Gülizar nine için seferber oldu
00:51Sanatçı Ajda Pekkan'a 'Bodrum'un kültür ve sanat elçisi' unvanı verildi
00:43Hollanda savcılığı, MH17 sanıkları için müebbet hapis talep etti
00:329 ilde eğitime kar engeli
00:26Kılıçdaroğlu: Erken seçim kararı almazlarsa bu bizim lehimize
00:22Fas: Normalleşme sonrası İsrail'le birçok alanda 12 anlaşma imzaladık
00:14Kremlin: Rusya ekonomisi pandemi şokundan kurtuldu
00:07Yemek siparişi veren müşteriden not: Biz yarım saat açlıktan bir şey kaybetmeyiz ama can geri gelmez
00:05Kanada Başbakanı Trudeau, kendisini karantinaya aldı
00:04ABD'de Omicron varyantı 50 eyalete yayıldı