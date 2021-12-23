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https://tr.sputniknews.com/20211223/almanya-uyusturucu-operasyonunda-ele-gecirdigi-kripto-paralari-satti-100-milyon-euro-degerinde-1052036303.html
Almanya uyuşturucu operasyonunda ele geçirdiği kripto paraları sattı: 100 milyon euro değerinde
Almanya uyuşturucu operasyonunda ele geçirdiği kripto paraları sattı: 100 milyon euro değerinde
Almanya, bu yılın başlarında uyuşturucu kaçakçılarından ele geçirilen 100 milyon euro değerindeki kripto parayı bir banka aracılığıyla nakit paraya çevirdi. 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T07:36+0300
2021-12-23T07:36+0300
2021-12-23T07:36+0300
dünya
almanya
operasyon
satış
kripto para
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Frankfurt Savcılığından yapılan açıklamaya göre, söz konusu kripto paralar, bir bankayla yapılan iş birliğiyle satıldı ve Hessen bölgesel yönetiminin hesaplarına aktarıldı.Bankayla birlikte çalışan savcılık, 'kripto varlıkları normal piyasaya geri kazandırmanın yasal olarak güvenli bir yolunu' bulduklarını ifade etti.Savcı Jana Ringwald, operasyonda Bitcoin ile birlikte 9 farklı kripto paranın satışının gerçekleştirildiğini söyledi.Kripto paralar, uyuşturucu ticaretine karışan 3 kişinin hedef alındığı geniş çaplı bir operasyonda ele geçirilmişti.
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almanya, operasyon, satış, kripto para
Almanya uyuşturucu operasyonunda ele geçirdiği kripto paraları sattı: 100 milyon euro değerinde
Almanya, bu yılın başlarında uyuşturucu kaçakçılarından ele geçirilen 100 milyon euro değerindeki kripto parayı bir banka aracılığıyla nakit paraya çevirdi.
Frankfurt Savcılığından yapılan açıklamaya göre, söz konusu kripto paralar, bir bankayla yapılan iş birliğiyle satıldı ve Hessen bölgesel yönetiminin hesaplarına aktarıldı.
Bankayla birlikte çalışan savcılık
, 'kripto varlıkları normal piyasaya geri kazandırmanın yasal olarak güvenli bir yolunu' bulduklarını ifade etti.
Savcı Jana Ringwald, operasyonda Bitcoin ile birlikte 9 farklı kripto paranın satışının gerçekleştirildiğini söyledi.
Kripto paralar, uyuşturucu ticaretine karışan 3 kişinin hedef alındığı
geniş çaplı bir operasyonda ele geçirilmişti.