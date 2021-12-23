https://tr.sputniknews.com/20211223/almanya-uyusturucu-operasyonunda-ele-gecirdigi-kripto-paralari-satti-100-milyon-euro-degerinde-1052036303.html

Almanya uyuşturucu operasyonunda ele geçirdiği kripto paraları sattı: 100 milyon euro değerinde

Almanya uyuşturucu operasyonunda ele geçirdiği kripto paraları sattı: 100 milyon euro değerinde

Almanya, bu yılın başlarında uyuşturucu kaçakçılarından ele geçirilen 100 milyon euro değerindeki kripto parayı bir banka aracılığıyla nakit paraya çevirdi. 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T07:36+0300

2021-12-23T07:36+0300

2021-12-23T07:36+0300

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kripto para

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Frankfurt Savcılığından yapılan açıklamaya göre, söz konusu kripto paralar, bir bankayla yapılan iş birliğiyle satıldı ve Hessen bölgesel yönetiminin hesaplarına aktarıldı.Bankayla birlikte çalışan savcılık, 'kripto varlıkları normal piyasaya geri kazandırmanın yasal olarak güvenli bir yolunu' bulduklarını ifade etti.Savcı Jana Ringwald, operasyonda Bitcoin ile birlikte 9 farklı kripto paranın satışının gerçekleştirildiğini söyledi.Kripto paralar, uyuşturucu ticaretine karışan 3 kişinin hedef alındığı geniş çaplı bir operasyonda ele geçirilmişti.

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almanya, operasyon, satış, kripto para