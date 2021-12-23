https://tr.sputniknews.com/20211223/araci-calistiramayinca-iterek-caldilar-1052038388.html

Aracı çalıştıramayınca iterek çaldılar

Aracı çalıştıramayınca iterek çaldılar

İstanbul Esenyurt’ta sahibi tarafından evinin önüne park edilen otomobil, hırsızlıklar tarafından çalındı. 2 hırsız aracı çalıştıramayınca iterek çalarken... 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T10:09+0300

2021-12-23T10:09+0300

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türkiye

istanbul

hırsız

otomobil

araç

hırsızlık

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İstanbul'da aracını evinin önüne park ederek işe giden Gökhan Kanlıdere, iki gün sonra işten döndüğünde aracını park ettiği yerde bulamadı.Polise başvuran Kanlıdere, aracının otoparka çekildiğini düşündü. Ardından aracının otoparkta da olmadığını anlayan vatandaş, güvenlik kamerası kayıtlarını incelediğinde iki şüpheli şahsın gece saatlerinde aracı iterek çaldığını gördü. Gökhan Kanlıdere, olayın geçtiğimiz hafta Salı günü meydana geldiğini ve evde kimse olmadığını belirterek, “Ben TIR şoförlüğü yapıyorum, Salı günü akşam evden çıktım ve Perşembe günü geri geldim. Arabamın yerinde olmadığını gördüm. Emniyete şikayetçi oldum ancak olaydan üç gün sonra gelebildim. Olayı güvenlik kamerasından izledim ve her şey net bir şekilde görülüyordu. Kamera görüntülerinde iki kişinin olduğunu gördüm. Birisi arabanın direksiyonuna geçiyor, diğeri ise arabayı itiyordu. Aracı iterek götürüp çaldılar. Binamızın haricinde yakın yerlerde güvenlik kamerası olmadığı için nereye götürdüklerini henüz bulamadı. 50 bin lira zararım var. Bu arabayı bile direksiyon sallayarak kazanıyoruz. Benim gibi nice mağdurlar var belki işe gidip 15 gün gelmeyen var. Emniyet mensuplarına söyledik ve haber bekliyoruz. Başka yapacağımız bir şey yok'' dedi.

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istanbul, hırsız, otomobil, araç, hırsızlık