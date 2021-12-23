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Araştırma: Koronavirüs sperm sayısı ve kalitesini düşürüyor
Araştırma: Koronavirüs sperm sayısı ve kalitesini düşürüyor
İngiltere'de yapılan bir araştırmada, koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonunun sperm hareketliliği ve sayısı üzerinde olumsuz etki yarattığı tespit edilirken... 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T10:00+0300
2021-12-23T10:04+0300
koronavirüs
ingiltere
sperm
koronavirüs
delta varyantı
omicron
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Londra Emperyal Koleji'nce yapılan araştırmada, 1-14 Aralık tarihlerinde İngiltere'de kaydedilen hem aşılı hem de aşısız Kovid-19 vakaları değerlendirildi. Çalışmada, 56 bin Omicron ve 269 bin Delta vakası incelendi.Araştırmaya göre, Omicronlu kişilerin yaklaşık yüzde 15'i "daha az hastaneye kaldırılmaya", yüzde 40-45'i daha az "hastanede en az bir gece veya daha uzun kalmaya" ihtiyaç duyuyor. Bununla birlikte Omicron, semptomları daha az şiddetli olsa da daha bulaşıcı.Londra Emperyal Kolejinden Profesör Neil Ferguson, yaptığı açıklamada, "Analizimiz, Delta varyantına kıyasla Omicron varyantı taşıyan kişilerin hastaneye kaldırılma riskinin orta derecede azaldığını gösteriyor." dedi.Araştırmacılar ayrıca, koronavirüsü atlattıktan sonra birçok kişide sperm kalitesinin aylarca düzelmediğini tespit etti. Meninin tek başına bulaştırıcı bir etken olmadığını belirten araştırmacılara göre, enfeksiyondan kurtulduktan sonraki bir ay içinde numune sağlayan erkeklerden elde edilen veriler, vakaların yüzde 60'ında sperm hareketliliğinde, yüzde 37'sinde ise sperm sayısında bir azalma gösterdi.Doğurganlık ve Kısırlık isimli bilim dergisinde yer alan bilgilere göre koronavirüsün atlatılmasından 52 gün sonra, 35 yaş ortalamasındaki 120 Belçikalı erkekten meni örnekleri toplandı. Söz konusu denek grubundan 51 erkeğin meni örnekleri koronavirüsü atlattıktan bir ila iki ay sonra alındı ve sonuçlar yüzde 37'sinin sperm hareketliliğini azalttığını ve yüzde 29'unun düşük sperm sayısına sahip olduğunu gösterdi. İyileşmeden en az iki ay sonra semen örnekleri sağlayan erkeklerde ise yüzde 28 oranında sperm hareketliliğinde bozulma ve yüzde 6'sında düşük sperm sayısı tespit edildi. Koronavirüs enfeksiyon şiddeti ile sperm özellikleri arasında bir ilişkinin olmadığı kaydedildi.Araştırmacılar makalede, "Hamilelik bekleyen çiftler, koronavirüs enfeksiyonundan sonra sperm kalitesinin düşebileceği konusunda uyarılmalı" ifadelerine yer verdi.İyileşmenin yaklaşık üç ay sürebileceği tahmin edilirken, kalıcı hasar oluşup oluşmadığına dair daha kapsamlı incelemelerin yapılması gerekeceği vurgulandı.İngiltere'de dün 106 bin 122 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle salgının başlangıcından bu yana ilk kez 100 binden fazla günlük vaka sayısı kaydedilmişti. Buna rağmen hayatını kaybedenlerin sayısı önceki aylara oranla artmayarak 140 olmuştu.İngiltere, 170 bini aşkın ölümle 'Avrupa'da Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke' konumunda bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211106/arastirma-hava-kirliligi-sperm-sayisinda-azalmaya-neden-oluyor-1050536817.html
https://tr.sputniknews.com/20210906/kovid-19-asisi-erkeklerde-sperm-sayisini-arttiriyor-1048647316.html
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ingiltere, sperm, koronavirüs, delta varyantı , omicron

Araştırma: Koronavirüs sperm sayısı ve kalitesini düşürüyor

10:00 23.12.2021 (güncellendi: 10:04 23.12.2021)
© Fotoğraf : YouTubeSperm
Sperm - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© Fotoğraf : YouTube
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İngiltere'de yapılan bir araştırmada, koronavirüs (Kovid-19) enfeksiyonunun sperm hareketliliği ve sayısı üzerinde olumsuz etki yarattığı tespit edilirken, Omicron varyantının, Delta varyantına oranla daha az hastaneye kaldırılmalara yol açtığı ortaya çıktı.
Londra Emperyal Koleji'nce yapılan araştırmada, 1-14 Aralık tarihlerinde İngiltere'de kaydedilen hem aşılı hem de aşısız Kovid-19 vakaları değerlendirildi. Çalışmada, 56 bin Omicron ve 269 bin Delta vakası incelendi.
Araştırmaya göre, Omicronlu kişilerin yaklaşık yüzde 15'i "daha az hastaneye kaldırılmaya", yüzde 40-45'i daha az "hastanede en az bir gece veya daha uzun kalmaya" ihtiyaç duyuyor. Bununla birlikte Omicron, semptomları daha az şiddetli olsa da daha bulaşıcı.
Londra Emperyal Kolejinden Profesör Neil Ferguson, yaptığı açıklamada, "Analizimiz, Delta varyantına kıyasla Omicron varyantı taşıyan kişilerin hastaneye kaldırılma riskinin orta derecede azaldığını gösteriyor." dedi.
Araştırmacılar ayrıca, koronavirüsü atlattıktan sonra birçok kişide sperm kalitesinin aylarca düzelmediğini tespit etti. Meninin tek başına bulaştırıcı bir etken olmadığını belirten araştırmacılara göre, enfeksiyondan kurtulduktan sonraki bir ay içinde numune sağlayan erkeklerden elde edilen veriler, vakaların yüzde 60'ında sperm hareketliliğinde, yüzde 37'sinde ise sperm sayısında bir azalma gösterdi.
Sperm - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2021
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Araştırma: Hava kirliliği sperm sayısında azalmaya neden oluyor
6 Kasım, 09:51
Doğurganlık ve Kısırlık isimli bilim dergisinde yer alan bilgilere göre koronavirüsün atlatılmasından 52 gün sonra, 35 yaş ortalamasındaki 120 Belçikalı erkekten meni örnekleri toplandı. Söz konusu denek grubundan 51 erkeğin meni örnekleri koronavirüsü atlattıktan bir ila iki ay sonra alındı ve sonuçlar yüzde 37'sinin sperm hareketliliğini azalttığını ve yüzde 29'unun düşük sperm sayısına sahip olduğunu gösterdi.
İyileşmeden en az iki ay sonra semen örnekleri sağlayan erkeklerde ise yüzde 28 oranında sperm hareketliliğinde bozulma ve yüzde 6'sında düşük sperm sayısı tespit edildi. Koronavirüs enfeksiyon şiddeti ile sperm özellikleri arasında bir ilişkinin olmadığı kaydedildi.
Araştırmacılar makalede, "Hamilelik bekleyen çiftler, koronavirüs enfeksiyonundan sonra sperm kalitesinin düşebileceği konusunda uyarılmalı" ifadelerine yer verdi.
İyileşmenin yaklaşık üç ay sürebileceği tahmin edilirken, kalıcı hasar oluşup oluşmadığına dair daha kapsamlı incelemelerin yapılması gerekeceği vurgulandı.
İngiltere'de dün 106 bin 122 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle salgının başlangıcından bu yana ilk kez 100 binden fazla günlük vaka sayısı kaydedilmişti. Buna rağmen hayatını kaybedenlerin sayısı önceki aylara oranla artmayarak 140 olmuştu.
İngiltere, 170 bini aşkın ölümle 'Avrupa'da Kovid-19 kaynaklı en çok ölümün görüldüğü ülke' konumunda bulunuyor.
Abdala - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.09.2021
KORONAVİRÜS
'Kovid-19 aşısı erkeklerde sperm sayısını artırıyor'
6 Eylül, 11:33
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