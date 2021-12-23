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Ataşehir’de otobüs şoförü tartıştığı yolcuya bıçak çekti
Ataşehir’de otobüs şoförü tartıştığı yolcuya bıçak çekti
İstanbul Ataşehir'de otobüs şoförü tartıştığı yolcuya bıçak çekerek otobüsten indirmeye çalıştı. 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T18:29+0300
2021-12-23T18:29+0300
2021-12-23T18:43+0300
türkiye
otobüs şöförü
yolcu
bıçak
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Ataşehir'de seyir halinde olan İETT aracının şoförü henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı yolcuya bıçak çekerek üzerine yürüdü. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre şoförün otobüsten inmesini istediği yolcuya hakaretler savurduğu belirtildi.Otobüsteki diğer yolcuların araya girmesiyle son bulan olay cep telefonu kamerasına yansıdı.
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otobüs şöförü, yolcu, bıçak
Ataşehir’de otobüs şoförü tartıştığı yolcuya bıçak çekti 18:29 23.12.2021 (güncellendi: 18:43 23.12.2021)
İstanbul Ataşehir'de otobüs şoförü tartıştığı yolcuya bıçak çekerek otobüsten indirmeye çalıştı.
Ataşehir'de seyir halinde olan İETT aracının şoförü henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı yolcuya
bıçak çekerek
üzerine yürüdü.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre şoförün otobüsten inmesini istediği yolcuya
hakaretler savurduğu
belirtildi.
Otobüsteki diğer yolcuların araya girmesiyle son bulan olay cep telefonu kamerasına yansıdı.