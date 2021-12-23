https://tr.sputniknews.com/20211223/atasehirde-otobus-soforu-tartistigi-yolcuya-bicak-cekti-1052058735.html

Ataşehir’de otobüs şoförü tartıştığı yolcuya bıçak çekti

Ataşehir’de otobüs şoförü tartıştığı yolcuya bıçak çekti

İstanbul Ataşehir'de otobüs şoförü tartıştığı yolcuya bıçak çekerek otobüsten indirmeye çalıştı. 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T18:29+0300

2021-12-23T18:29+0300

2021-12-23T18:43+0300

türkiye

otobüs şöförü

yolcu

bıçak

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/1052058794_0:341:570:662_1920x0_80_0_0_96f5072a9b593bc2209b304b29de8e97.jpg

Ataşehir'de seyir halinde olan İETT aracının şoförü henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı yolcuya bıçak çekerek üzerine yürüdü. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre şoförün otobüsten inmesini istediği yolcuya hakaretler savurduğu belirtildi.Otobüsteki diğer yolcuların araya girmesiyle son bulan olay cep telefonu kamerasına yansıdı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

otobüs şöförü, yolcu, bıçak