https://tr.sputniknews.com/20211223/avukat-celik-tehlikeli-cins-kopeklerini-basibos-birakan-sahipleri-kasten-yaralamadan-ceza-almali-1052053007.html

Avukat Çelik: Tehlikeli cins köpeklerini başıboş bırakan sahipleri kasten yaralamadan ceza almalı

Avukat Çelik: Tehlikeli cins köpeklerini başıboş bırakan sahipleri kasten yaralamadan ceza almalı

Gaziantep'te 4 yaşındaki Asiye, oyun oynarken 2 pitbull köpeğin saldırısına uğradı. Tehlikeli ve beslenmesi yasak olan köpeklerini başı boş bırakan köpek... 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T15:48+0300

2021-12-23T15:48+0300

2021-12-23T16:04+0300

türkiye

saldırı

köpek

ankara barosu

çocuk

pitbull

ankara barosu çocuk hakları merkezi

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Gaziantep'in Şahinbey ilçesi Beştepe Mahallesinde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, köpeklerin sahipleri olan 3 kişi gözaltına alındı.Beslemesi yasak köpek türlerini çocuklarının oyun alanında başıboş olarak bırakılanlarla ilgi yasal süreci Sputnik’e değerlendiren Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Avukat Hilal Çelik kasten yaralama suçundan işlem yapılması gerektiğine işaret etti. ‘Başı boş bırakıyorsanız sorumlusunuz’Tehlikeli köpekleri kontrolsüz şekilde bırakanlarının o hayvanın saldırısından sorumlu olduğunu belirten Çelik “Normal şartlarda bu tür hayvanları yani tehlike arz eden bu hayvanların güvenlik önlemleri alınmak suretiyle, tasma, ağızlık gibi saldırmalarını engelleyici aparatları kullanmak suretiyle ve çocukların oyun alanları ya da insanların yoğun olarak bulunduğu yerlerde dolaştırılmaması gerekiyor. Baktığımız zaman bu tür hayvan sahiplerinin özellikle tehlikeli olarak bilinen bu hayvanları, sokağa çıktığında saldırma ihtimali bulunduğunu bilmeleri gerekiyor. Yani bu köpeğin başkalarına zarar verebileceğini öngörebilmesi, düşünebilmesi ve buna dair önlemleri alması gerekiyor. Pitbull gibi bir köpeği hiçbir güvenlik önlemi almadan çocukların oyun alanının bulunduğu bir sitede başıboş dolaştırıyorsanız, buna taksir gözüyle bakılmamalı. Olası kast gözüyle bakılmalı. Olası kast dediğimiz şey şu; bir suçun maddi unsurlarının gerçekleşebileceğini öngörerek, kabullenerek bir eylemi yapıyorsanız artık onun sonuçlarından da sorumlusunuz demektir” ifadelerini kullandı.‘Düğünde havaya ateş etmekten farkı yok’Saldırgan köpeklerin kontrolsüz şekilde sokağa çıkmasının düğünde havaya ateş etmekten farksız olduğunu belirten avukat Çelik aynı cezanın burada da uygulanması gerektiğine vurgu yaparak “Nasıl düğünlerde başıboş bir şekilde düğün sahipleri havaya ateş açıyor ve bunun neticesinde insanların yaşam hakkı ihlal edilebiliyor yani ölümler ortaya çıkabiliyor bu tarz ölümler yada yaralanmalarda da biz olası kast olduğunu kabul ediyoruz. Yani sen yukarıya, havaya da ateş ediyor olsan orada seken bir merminin yanlışlıkla bir insanı hedef alabileceğini ve o insanı öldürebileceğini öngörmen gerekiyor, bunun sonuçlarının sorumluluğunu da alman gerekiyor. Benzer bir durum burada da güvenliği tehdit eden bir köpeği hiçbir önlem almadan bir çocuğun oyun alanına soktuysan o çocuğun yaralanmasından ya da ölmesinden dolayı olası kastının olduğu kabul edilmeli. Bunu basit bir taksir olarak değerlendiremeyiz. Taksirli hali değildir. Bir bilinçsizlik, öngörememe, sonucu öngörememe durumu yok burada. Sonuç gayet öngörülebilir yani bu köpeğin bu haliyle serbest dolaşırken hatta köpeklerin olayda iki köpek var bir çocuğa saldırma ihtimali olasılığı yüksek” dedi.

https://tr.sputniknews.com/20211222/iki-pitbull-4-yasindaki-cocuga-saldirdi-1052028685.html

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saldırı, köpek, ankara barosu, çocuk, pitbull, ankara barosu çocuk hakları merkezi