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Bakan Çavuşoğlu: Rusya’yla kapsamlı ilişkilerimiz var diye Ukrayna’yla ilişkileri yok saymayacağız
Bakan Çavuşoğlu: Rusya’yla kapsamlı ilişkilerimiz var diye Ukrayna’yla ilişkileri yok saymayacağız
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğu, Rusya ile Ukrayna ve Rusya ile NATO arasındaki tartışmaların tehlikeli boyutlara tırmandığını belirterek, “Rusya’yla kapsamlı... 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T18:35+0300
2021-12-23T18:35+0300
politika
rusya
ukrayna
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mevlüt çavuşoğlu
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Bakan Çavuşoğlu Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Güvenlik Akademisi’ne çevrimiçi olarak katıldı. Burada yaptığı konuşmada Çavuşoğlu, Rusya ile Ukrayna ve Rusya ile NATO arasındaki rekabetin tehlikeli boyutlara tırmandığını belirterek, “Rusya’yla kapsamlı ilişkilerimiz var diye ilkelerimizi ve Ukrayna’yla yakın ilişkilerimizi yok sayacak değiliz. Bunun gibi çok sayıda zorlu denklemde zamanın ruhunu ve milli güvenliğimiz ne gerektiriyorsa onu yapıyoruz. Bu zor bir iş ancak diplomasi de bunun için var” açıklamasında bulundu.‘Refah ve kalkınma yolunu Afrika ile birlikte yürüyoruz’Yepyeni bir dünyanın kurulduğu ve bu yeni düzenin kuruluşunu izlemekle yetinmeyeceklerine dikkati çeken Bakan Çavuşoğlu, bu dönüşümün doğru okunması gerektiğini aktardı. Dış politikanın milli değerler ve çıkarlar, sahadaki gerçekler, imkan ve kabiliyetlere yönelik inşa edildiğinin altını çizen Bakan Çavuşoğlu, “İnsani dış politika ilkelere, girişimci dış politika ise sahadaki gerçeklere dayanır. Örneğin geçen hafta sonu 38 Afrika ülkesinden 16 devlet ve hükümet başkanı ve tam 100 bakan İstanbul’daydı. Biliyorsunuz Afrika ile bu çapta zirveleri çok az sayıda devlet ya da kuruluş gerçekleştirebiliyor. Böyle bir zirve yapabilmemizin temelinde de hem ilkeli hem aktif dış politika anlayışımız yatıyor. Bu zirvenin temasında da vurguladığımız üzere refah ve kalkınma yolunu Afrika ile birlikte yürüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.‘NATO Avrupa Atlantik güvenliğinin temel unsuru olarak kalmalıdır’NATO’nun şu an bir dönüşüm geçirdiğini ve kendisini yeni gelişmelere adapte etmeye çalıştığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:“NATO 2030 sürecinde siyasi boyutun güçlendirilmesine odaklandırılıyor. Biz de NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahip NATO hareket ve misyonlarını en fazla katkı sağlayan beşinci ülke olarak bu çalışmalarda aktif bir rol üstleniyoruz. Yaz aylarında Madrid Zirvesinde kabul edilecek stratejik konseptin yazımına önemli katkılar yapıyoruz. NATO 2030 Uzmanlar Grubunda emekli Büyükelçi Tacan İldem de görev aldı. NATO Avrupa Atlantik güvenliğinin temel unsuru olarak kalmalıdır. Bazı ülkelerce Avrupa Birliği’nin NATO’ya alternatif olarak sunulması çabaları var. Bu yapıcı ve gerçekçi bir yaklaşım değil. Transatlantik güvenliğinin bölünmezliği temel ilkemizdir.“Antalya Diplomasi Forumu’na (ADF) çok büyük ilgi olduğunu bildiren Bakan Çavuşoğlu diğer ülkelerdeki vakıflar, düşünce kuruluşları, forumların ADF ile iş birliği yapmak için adeta yarıştığını kaydetti.
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rusya, ukrayna, nato, türkiye, mevlüt çavuşoğlu, karadeniz

Bakan Çavuşoğlu: Rusya’yla kapsamlı ilişkilerimiz var diye Ukrayna’yla ilişkileri yok saymayacağız

18:35 23.12.2021
© AAÇavuşoğlu
Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© AA
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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğu, Rusya ile Ukrayna ve Rusya ile NATO arasındaki tartışmaların tehlikeli boyutlara tırmandığını belirterek, “Rusya’yla kapsamlı ilişkilerimiz var diye ilkelerimizi ve Ukrayna’yla yakın ilişkilerimizi yok sayacak değiliz" dedi.
Bakan Çavuşoğlu Uluslararası İlişkiler Konseyi Derneği tarafından düzenlenen Uluslararası Güvenlik Akademisi’ne çevrimiçi olarak katıldı. Burada yaptığı konuşmada Çavuşoğlu, Rusya ile Ukrayna ve Rusya ile NATO arasındaki rekabetin tehlikeli boyutlara tırmandığını belirterek, “Rusya’yla kapsamlı ilişkilerimiz var diye ilkelerimizi ve Ukrayna’yla yakın ilişkilerimizi yok sayacak değiliz. Bunun gibi çok sayıda zorlu denklemde zamanın ruhunu ve milli güvenliğimiz ne gerektiriyorsa onu yapıyoruz. Bu zor bir iş ancak diplomasi de bunun için var” açıklamasında bulundu.

‘Refah ve kalkınma yolunu Afrika ile birlikte yürüyoruz’

Yepyeni bir dünyanın kurulduğu ve bu yeni düzenin kuruluşunu izlemekle yetinmeyeceklerine dikkati çeken Bakan Çavuşoğlu, bu dönüşümün doğru okunması gerektiğini aktardı. Dış politikanın milli değerler ve çıkarlar, sahadaki gerçekler, imkan ve kabiliyetlere yönelik inşa edildiğinin altını çizen Bakan Çavuşoğlu, “İnsani dış politika ilkelere, girişimci dış politika ise sahadaki gerçeklere dayanır. Örneğin geçen hafta sonu 38 Afrika ülkesinden 16 devlet ve hükümet başkanı ve tam 100 bakan İstanbul’daydı. Biliyorsunuz Afrika ile bu çapta zirveleri çok az sayıda devlet ya da kuruluş gerçekleştirebiliyor. Böyle bir zirve yapabilmemizin temelinde de hem ilkeli hem aktif dış politika anlayışımız yatıyor. Bu zirvenin temasında da vurguladığımız üzere refah ve kalkınma yolunu Afrika ile birlikte yürüyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

‘NATO Avrupa Atlantik güvenliğinin temel unsuru olarak kalmalıdır’

NATO’nun şu an bir dönüşüm geçirdiğini ve kendisini yeni gelişmelere adapte etmeye çalıştığını söyleyen Bakan Çavuşoğlu, şunları söyledi:
“NATO 2030 sürecinde siyasi boyutun güçlendirilmesine odaklandırılıyor. Biz de NATO’nun en büyük ikinci ordusuna sahip NATO hareket ve misyonlarını en fazla katkı sağlayan beşinci ülke olarak bu çalışmalarda aktif bir rol üstleniyoruz. Yaz aylarında Madrid Zirvesinde kabul edilecek stratejik konseptin yazımına önemli katkılar yapıyoruz. NATO 2030 Uzmanlar Grubunda emekli Büyükelçi Tacan İldem de görev aldı. NATO Avrupa Atlantik güvenliğinin temel unsuru olarak kalmalıdır. Bazı ülkelerce Avrupa Birliği’nin NATO’ya alternatif olarak sunulması çabaları var. Bu yapıcı ve gerçekçi bir yaklaşım değil. Transatlantik güvenliğinin bölünmezliği temel ilkemizdir.“
Antalya Diplomasi Forumu’na (ADF) çok büyük ilgi olduğunu bildiren Bakan Çavuşoğlu diğer ülkelerdeki vakıflar, düşünce kuruluşları, forumların ADF ile iş birliği yapmak için adeta yarıştığını kaydetti.
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