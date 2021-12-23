Bakan Muş: Döviz kurlarındaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara en ağır cezaları vereceğiz

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Döviz kurlarındaki düşüşü, tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek. Fırsatçılara göz açtırmayacağız. İhlalde bulunanlara hukuki çerçevede en ağır cezaları vereceğiz. Vatandaşımızın hakkını-hukukunu kimseye çiğnetmeyiz" dedi.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, döviz kurlarındaki düşüşü fiyatlarına yansıtmayanlara ceza verileceğini açıkladı.
Ticaret Bakanı Mehmet Muş, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Döviz kurlarındaki düşüşü, tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek. Fırsatçılara göz açtırmayacağız. İhlalde bulunanlara hukuki çerçevede en ağır cezaları vereceğiz. Vatandaşımızın hakkını-hukukunu kimseye çiğnetmeyiz" dedi.
Döviz kurlarındaki düşüşü,tedarik zincirinin her halkasında fiyatlara yansıtmayanlara karşı denetimlerimiz artarak devam edecek.Fırsatçılara göz açtırmayacağız.
İhlalde bulunanlara hukuki çerçevede en ağır cezaları vereceğiz.