https://tr.sputniknews.com/20211223/bakan-nebati-turkiye-yuksek-buyume--dusuk-cari-acik-hedefiyle-yoluna-devam-edecek-1052059191.html

Bakan Nebati: Türkiye, yüksek büyüme- düşük cari açık hedefiyle yoluna devam edecek

Bakan Nebati: Türkiye, yüksek büyüme- düşük cari açık hedefiyle yoluna devam edecek

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, büyüme ile cari fazla arasındaki pozitif korelasyonu sağlayarak önümüzdeki dönemde Türkiye’nin yüksek büyüme-düşük... 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T18:47+0300

2021-12-23T18:47+0300

2021-12-23T18:47+0300

türkiye

ankara

nureddin nebati

kur korumalı tl mevduat

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/1052059162_0:103:2000:1228_1920x0_80_0_0_90957613e0877260a4702634eb4c42d0.jpg

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Ankara Kızılcıhamam’da düzenlenen “Belediye Başkanları İstişare ve Değerlendirme Toplantısı”na katıldı.Türkiye Ekonomi Modeli’ne dair bir sunum gerçekleştiren Nebati, yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı yeni modelde “ihracat eksenli kalkınma: dikey büyüme” başlığı altında önemli bilgiler verdi.Fiyat istikrarı, finansal istikrar, sürdürülebilir ve dengeli bir maliye politikasının önemine işaret eden Bakan Nebati, büyüme ile cari fazla arasındaki pozitif korelasyonu sağlayarak önümüzdeki dönemde Türkiye’nin yüksek büyüme-düşük cari açık hedefiyle yoluna devam edeceğinin altını çizdi.Kamuoyuna duyurulan “Kur Korumalı TL Mevduat” ürünü hakkında da bilgiler veren Bakan Nebati, ürünün temel özellikleri kapsamında sistemin işleyişini detaylı bir şekilde anlattı.

türkiye

ankara

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ankara, nureddin nebati, kur korumalı tl mevduat