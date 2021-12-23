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Bakan Pakdemirli: Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomik tedbirlerle bir oyun daha bozuldu
Bakan Pakdemirli: Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomik tedbirlerle bir oyun daha bozuldu
Dokuz Eylül Üniversitesi Selçuk Meslek Yüksekokulunda kurulan Efes Gıda Laboratuvarı'nın açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni... 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T17:57+0300
2021-12-23T18:03+0300
türkiye
izmir
tarım
kalkınma
bekir pakdemirli
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dokuz Eylül Üniversitesi Selçuk Meslek Yüksekokulu'nda kurulan Efes Gıda Laboratuvarı'nın açılışına katıldı. Törende yaptığı konuşmada, ürkiye genelinde gıda denetim sayısı 2002 yılında yaklaşık 40 bin iken, bu rakamın 2021 Aralık ayı itibarıyla 1.3 milyonu geçtiğini dile getirdi.‘Üretilen gıdanın her yıl üçte biri israf ediliyor’Dünya genelinde yaşanan gıda israfına da değinen Pakdemirli, "Dünyada her 9 insandan 1'i, açlıkla karşı karşıya ve buna karşın 670 milyondan fazla yetişkin ve 140 milyon genç, obezite sorunu yaşıyor. Üretilen gıdanın her yıl üçte biri, yani 1.3 milyar tonu israf ediliyor. Biz de israfla mücadele kararı alarak, 'Gıdanı Koru-Sofrana Sahip Çık' dedik ve bütün milletimizi bu önemli kampanyaya davet ettik. Bu önemli kampanya sayesinde her 4 kişiden 1'i kampanyayı duydu ve gıda israfını azaltma konusunda bilgi sahibi oldu. Haneler, daha az gıda israf ederek, yılda 664 milyon lira tasarruf etti. Alışverişe planlı çıkan kişi sayısı arttı. Yanlış porsiyon planlamasından kaynaklanan gıda israfı, yüzde 22'den yüzde 13'e düştü. Son tüketim tarihi-tavsiye edilen tüketim tarihi arasındaki farkın bilinirliği yüzde 20 oranında arttı" diye konuştu.‘Tarımsal destek bütçemizi 26 milyar liraya çıkardık’Pakdemirli, ülkede gerçekleşen tarımsal ihracatla ilgili de "Ülkemiz, tarım ve gıdada, hem üretimde hem de işleme de oluşturduğumuz güçlü altyapı sayesinde tarımsal ihracatımızda rekor artışlar yaşıyoruz. Son 3 yılda, toplam 60 milyar dolar tarım ve gıda ürünleri ihracatı yaptık, 5.4 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. Geçen yıl, ihracatımız 20.7 milyar dolar, dış ticaret fazlamız ise 5.5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 206 ülkeye 2 bin 90 çeşit tarım ve gıda ürünü ihraç ediyoruz" açıklamalarında bulundu.‘Bir oyun daha bozuldu’Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomik tedbirlerle döviz kurunun aşağı yönlü hareketini herkesin gördüğünü vurgulayan Pakdemirli, sözlerini şöyle tamamlandı: "Bu süreç tarımın girdi maliyetlerine de yansımaya başladı. Daha fazla yansıması için sektör temsilcileriyle görüşüyoruz, görüşmelere de devam edeceğiz. Dün birçok gübre üreticisi fiyatlarda indirime gittiğini açıkladı. İnanıyorum önümüzdeki günlerde bu süreç devam edecek. Türkiye, yüzyılların birikimini bugünlere taşıyan tarih bilinci ve birlik olma ruhu ile dünyada hiçbir ülke ile benzerlik göstermez. Biz, zorlukları aşan, mücadele gücü yüksek bir milletiz. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomik tedbirlerle bir oyun daha bozuldu. Kısa zamanda olumlu sonuçlarını göreceğimiz ekonomik programın, tarım sektöründe de büyük faydasını göreceğiz. İhracat odaklı büyümede tarım ve gıda sektörümüz, zincirin en önemli halkalarından biri olacak. Ekonomik büyümenin en önemli gıdası tarım olacaktır. Bunu birlikte başaracağız."
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izmir, tarım, kalkınma, bekir pakdemirli

Bakan Pakdemirli: Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomik tedbirlerle bir oyun daha bozuldu

17:57 23.12.2021 (güncellendi: 18:03 23.12.2021)
© AA / Ömer Evren AtalayTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© AA / Ömer Evren Atalay
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Dokuz Eylül Üniversitesi Selçuk Meslek Yüksekokulunda kurulan Efes Gıda Laboratuvarı'nın açılışında konuşan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yeni ekonomik tedbirlerin sonuçlarının tarımın girdi maliyetlerine de yansımaya başladığını söyledi.
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dokuz Eylül Üniversitesi Selçuk Meslek Yüksekokulu'nda kurulan Efes Gıda Laboratuvarı'nın açılışına katıldı. Törende yaptığı konuşmada, ürkiye genelinde gıda denetim sayısı 2002 yılında yaklaşık 40 bin iken, bu rakamın 2021 Aralık ayı itibarıyla 1.3 milyonu geçtiğini dile getirdi.

‘Üretilen gıdanın her yıl üçte biri israf ediliyor’
Dünya genelinde yaşanan gıda israfına da değinen Pakdemirli, "Dünyada her 9 insandan 1'i, açlıkla karşı karşıya ve buna karşın 670 milyondan fazla yetişkin ve 140 milyon genç, obezite sorunu yaşıyor. Üretilen gıdanın her yıl üçte biri, yani 1.3 milyar tonu israf ediliyor. Biz de israfla mücadele kararı alarak, 'Gıdanı Koru-Sofrana Sahip Çık' dedik ve bütün milletimizi bu önemli kampanyaya davet ettik. Bu önemli kampanya sayesinde her 4 kişiden 1'i kampanyayı duydu ve gıda israfını azaltma konusunda bilgi sahibi oldu. Haneler, daha az gıda israf ederek, yılda 664 milyon lira tasarruf etti. Alışverişe planlı çıkan kişi sayısı arttı. Yanlış porsiyon planlamasından kaynaklanan gıda israfı, yüzde 22'den yüzde 13'e düştü. Son tüketim tarihi-tavsiye edilen tüketim tarihi arasındaki farkın bilinirliği yüzde 20 oranında arttı" diye konuştu.

‘Tarımsal destek bütçemizi 26 milyar liraya çıkardık’

Pakdemirli, ülkede gerçekleşen tarımsal ihracatla ilgili de "Ülkemiz, tarım ve gıdada, hem üretimde hem de işleme de oluşturduğumuz güçlü altyapı sayesinde tarımsal ihracatımızda rekor artışlar yaşıyoruz. Son 3 yılda, toplam 60 milyar dolar tarım ve gıda ürünleri ihracatı yaptık, 5.4 milyar dolar dış ticaret fazlası verdik. Geçen yıl, ihracatımız 20.7 milyar dolar, dış ticaret fazlamız ise 5.5 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. 206 ülkeye 2 bin 90 çeşit tarım ve gıda ürünü ihraç ediyoruz" açıklamalarında bulundu.

‘Bir oyun daha bozuldu’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı yeni ekonomik tedbirlerle döviz kurunun aşağı yönlü hareketini herkesin gördüğünü vurgulayan Pakdemirli, sözlerini şöyle tamamlandı:
"Bu süreç tarımın girdi maliyetlerine de yansımaya başladı. Daha fazla yansıması için sektör temsilcileriyle görüşüyoruz, görüşmelere de devam edeceğiz. Dün birçok gübre üreticisi fiyatlarda indirime gittiğini açıkladı. İnanıyorum önümüzdeki günlerde bu süreç devam edecek. Türkiye, yüzyılların birikimini bugünlere taşıyan tarih bilinci ve birlik olma ruhu ile dünyada hiçbir ülke ile benzerlik göstermez. Biz, zorlukları aşan, mücadele gücü yüksek bir milletiz. Bu zor günleri hep birlikte aşacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı ekonomik tedbirlerle bir oyun daha bozuldu. Kısa zamanda olumlu sonuçlarını göreceğimiz ekonomik programın, tarım sektöründe de büyük faydasını göreceğiz. İhracat odaklı büyümede tarım ve gıda sektörümüz, zincirin en önemli halkalarından biri olacak. Ekonomik büyümenin en önemli gıdası tarım olacaktır. Bunu birlikte başaracağız."
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