https://tr.sputniknews.com/20211223/balkonda-kotu-kosullarda-tutulan-2-kopege-el-konuldu-ara-sira-gelip-darp-ediyormus-1052061926.html

Balkonda kötü koşullarda tutulan 2 köpeğe el konuldu: 'Ara sıra gelip darp ediyormuş'

Balkonda kötü koşullarda tutulan 2 köpeğe el konuldu: 'Ara sıra gelip darp ediyormuş'

Ankara'da sahibi tarafından evin balkonunda kötü koşullarda aç, susuz bırakılan pitbull ile terrier cinsi 2 köpeğe el konuldu. Ses tellerinin kesildiği iddia... 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T20:13+0300

2021-12-23T20:13+0300

2021-12-23T20:28+0300

türkiye

köpek

darp

balkon

hayvana işkence

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/1052062051_10:0:1009:562_1920x0_80_0_0_bb8aabfc96360a9203b032959f6e669f.jpg

Ankara'nın Etimesgut ilçesi Yapracık semtinde bulunan sitede apartmanın giriş kat balkonunda hayvan yaşamasına elverişli olmayan koşullarda köpek beslendiği iddiasıyla ihbarda bulunuldu.Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü 9'uncu Bölge Müdürlüğü ekipleri, Hüseyin M.'nin depo olarak kullandığı eve jandarma ekipleri ile birlikte baskın düzenledi.Şehir dışında olduğu belirlenen Hüseyin M.'nin oğlunun kapıyı açmasıyla içeriye giren ekipler, evin balkonunda bulunan terrier ve pitbull cinsi 2 köpeğin soğukta, aç, susuz ve uygunsuz koşullarda tutulduğunu belirlediDemirören Haber Ajansı'nın haberine göre apartman sakinleri pitbullun ses tellerinin kesildiğini, bu yüzden hiçbir şekilde havlama sesi duymadıklarını iddia etti.Hüseyin M.'nin haftada 1-2 gün eve geldiği, bazen hiç gelmediği, köpekleri apartman sakinlerinin balkon aralığından beslemeye çalıştığı öğrenildi.Köpeklere el konulurken Hüseyin M. hakkında tutanak tutularak 'Hayvanları Koruma Kanunu' kapsamında köpek başına 1500 TL olmak üzere toplam 3 bin TL para cezası uygulandı.Ses telleri kesildiği iddia edilen pitbull, bu durumun tespit edilebilmesi için Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi'ne götürülerek incelemeye alındı.Pitbull köpeğin ses tellerinin kesildiği tespit edilmesi durumunda şüpheli hakkında 'hayvana eziyet' suçundan soruşturma başlatılacağı belirtildi.'Ara sıra gelip darp ediyormuş'Baskına eşlik eden Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Ankara Temsilcisi Tülay Danacıoğlu, köpeklerin önlerinde mama ve su bulunmadığını belirterek, "Bulunduğumuz bölge itibarı ile korkunç soğuk bir alan. Hayvanların hak ihlali dışarıdan bakınca anlaşılıyordu, ikisi de tir tir titriyordu. Gelen ihbar, sahibinin evi depo olarak kullandığı, ara sıra uğradığı, geldiğinde hayvanları darbettiği şeklinde. Hatta binada oturan kişiler, pitbullun ses tellerinin kesildiği, hiç havlamadığı, diğer köpeğin ise hep havladığını ifade eden ihbarda bulundu" dedi.Danacıoğlu, para cezasının yeterli olmadığını belirterek, "2 köpeğe 1500 liradan 3 bin lira para cezası kesildi. Bu para cezası asla yeterli değil. Ne yazık ki yeni çıkan kanunda da bu para cezası olarak devam ediyor. Bu şartlarda bakılan hayvanlar için verilen ceza bu olmamalı" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211206/tatile-cikan-sahibi-tarafindan-balkonda-birakilan-kopek-10-gun-sonra-kurtarildi-1051470340.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

köpek, darp, balkon, hayvana işkence