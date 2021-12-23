https://tr.sputniknews.com/20211223/bddk-jp-morgana-danismanlik-izni-verdi-1052037909.html
BDDK, JP Morgan'a danışmanlık izni verdi
BDDK, JP Morgan'a danışmanlık izni verdi
BDDK, JP Morgan Bank İstanbul Şubesi'ne destek/danışmanlık hizmet sunma izni verdi. 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T09:55+0300
2021-12-23T09:55+0300
2021-12-23T09:55+0300
ekonomi
bddk
bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk)
jp morgan
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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), JPMorgan Chase Bank NA İstanbul Şubesi'ne JPMorgan Chase & Co'nun doğrudan veya dolaylı bağlı kuruluş ve iştiraklerine destek/danışmanlık hizmeti sunma izni verdi.Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan BDDK kararına göre, JPMorgan Chase Bank İstanbul Şubesi, bu kuruluş ve iştiraklere; küresel işlem bankacılığı ve yatırım bankacılığı ürün ve hizmetlerine ilişkin belge düzeni, referans niteliğinde fiyat belirleme gibi operasyonel destekler, idari ve operasyonel konularda iletişim desteği sağlanması, yerel mevzuat, uyum, vergi, hukuki konular ve müşteri tanı süreçleri konularında destek ve danışmanlık hizmeti sağlayabilecek.
https://tr.sputniknews.com/20211219/uluslararasi-yatirim-bankasi-jp-morgan-turk-lirasi-islemlerine-son-verdi-1051901569.html
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bddk, bankacılık düzenleme ve denetleme kurumu (bddk), jp morgan
BDDK, JP Morgan'a danışmanlık izni verdi
BDDK, JP Morgan Bank İstanbul Şubesi'ne destek/danışmanlık hizmet sunma izni verdi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), JPMorgan Chase Bank NA İstanbul Şubesi'ne JPMorgan Chase & Co'nun doğrudan veya dolaylı bağlı kuruluş ve iştiraklerine destek/danışmanlık hizmeti sunma izni verdi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan BDDK kararına göre, JPMorgan Chase Bank İstanbul Şubesi, bu kuruluş ve iştiraklere; küresel işlem bankacılığı ve yatırım bankacılığı ürün ve hizmetlerine ilişkin belge düzeni, referans niteliğinde fiyat belirleme gibi operasyonel destekler, idari ve operasyonel konularda iletişim desteği sağlanması, yerel mevzuat, uyum, vergi, hukuki konular ve müşteri tanı süreçleri konularında destek ve danışmanlık hizmeti sağlayabilecek.