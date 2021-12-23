https://tr.sputniknews.com/20211223/benzin-ve-motorine-indirim-1052057171.html

Benzin ve motorinde ÖTV indirimi

Benzin ve motorinde ÖTV indirimi

Benzine 1.63 TL, motorine ise 1.65 TL tutarında indirim yapıldı. 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T17:22+0300

2021-12-23T17:22+0300

2021-12-23T17:30+0300

ekonomi

benzin

motorin

akaryakıt

indirim

araba

ötv

zam

özel tüketim vergisi (ötv)

enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis)

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Döviz kurlarında yaşanan düşüşün ardından, son dönemde zamlanan benzin ve motorinde ÖTV düzenlemesine gidildi.Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları (EPGİS) tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:"24/12/2021 tarihinde geçerli olmak üzere benzinde 1.63, motorinde 1.65 TL/LT indirim gerçekleşmiştir. İndirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır."

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

benzin, motorin, akaryakıt, indirim, araba, ötv, zam, özel tüketim vergisi (ötv), enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis)