https://tr.sputniknews.com/20211223/benzin-ve-motorine-indirim-1052057171.html
Benzin ve motorinde ÖTV indirimi
Benzin ve motorinde ÖTV indirimi
Benzine 1.63 TL, motorine ise 1.65 TL tutarında indirim yapıldı. 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T17:22+0300
2021-12-23T17:22+0300
2021-12-23T17:30+0300
ekonomi
benzin
motorin
akaryakıt
indirim
araba
ötv
zam
özel tüketim vergisi (ötv)
enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis)
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Döviz kurlarında yaşanan düşüşün ardından, son dönemde zamlanan benzin ve motorinde ÖTV düzenlemesine gidildi.Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları (EPGİS) tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:"24/12/2021 tarihinde geçerli olmak üzere benzinde 1.63, motorinde 1.65 TL/LT indirim gerçekleşmiştir. İndirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır."
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MIA „Rosiya Segodnya“
benzin, motorin, akaryakıt, indirim, araba, ötv, zam, özel tüketim vergisi (ötv), enerji petrol gaz ikmal istasyonları işveren sendikası (epgis)
Benzin ve motorinde ÖTV indirimi
17:22 23.12.2021 (güncellendi: 17:30 23.12.2021)
Benzine 1.63 TL, motorine ise 1.65 TL tutarında indirim yapıldı.
Döviz kurlarında yaşanan düşüşün ardından, son dönemde zamlanan benzin ve motorinde ÖTV düzenlemesine gidildi.
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları (EPGİS) tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:
"24/12/2021 tarihinde geçerli olmak üzere benzinde 1.63, motorinde 1.65 TL/LT indirim gerçekleşmiştir. İndirim oranı kadar ÖTV’de artış gerçekleştiğinden pompa fiyatlarında değişiklik olmayacaktır."