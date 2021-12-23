https://tr.sputniknews.com/20211223/bidendan-cinin-sincan-uygur-ozerk-bolgesinde-uretilen-mallarin-ithalatina-yasak-1052064753.html

Biden'dan Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde üretilen malların ithalatına yasak

Biden'dan Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde üretilen malların ithalatına yasak

ABD Başkanı Joe Biden, Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde üretilen ürünlerin ABD'ye ithalatını yasaklayan yasayı onayladı. 23.12.2021, Sputnik Türkiye

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ABD Başkanı Joe Biden, Pekin'i Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 'insanları zorla çalıştırmakla' suçlayarak, bölgede üretilen malların ABD'ye ithalatını yasakladı.Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Biden, Senatodaki Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında uzun süredir görüşülen ve geçen hafta Kongre'nin her iki kanadında da onaylanan yasayı imzaladı.Yasa tasarısı, Latin Amerika'daki Küba, Venezüella ve Nikaragua'ya yönelik saldırgan adımlarıyla tanınan Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio tarafından sunulmuştu.Tasarı, Temsilciler Meclisi'nde 14 Aralık'ta, Senato'da ise 16 Aralık'ta oy birliğiyle kabul edilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210307/cin-disisleri-bakani-uygur-soykirimi-iddiasi-gulunc-derecede-sacma-1043972870.html

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