https://tr.sputniknews.com/20211223/bihteri-olduren-rahman-yalcinsoya-ikinci-kez-tahrik-ve-iyi-hal-indirimi-1052048128.html

Bihter'i öldüren Rahman Yalçınsoy'a ikinci kez tahrik ve iyi hal indirimi

Bihter'i öldüren Rahman Yalçınsoy'a ikinci kez tahrik ve iyi hal indirimi

Bihter Yalçınsoy'u öldüren Rahman Yalçınsoy, yeniden yargılandığı davada, ikinci kez 'iyi hal' ve 'tahrik' indirimiyle 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T14:28+0300

2021-12-23T14:28+0300

2021-12-23T14:28+0300

türkiye

izmir

kadın cinayeti

iyi hal indirimi

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Rahman Yalçınsoy, boşanma davalarının olduğu 8 Ekim 2020 tarihinde eşi Bihter Yalçınsoy'un evine giderek 3 yerinden bıçakladı. Çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılan Bihter Yalçınsoy, kurtarılamadı. Olayın ardından kaçan Rahman Yalçınsoy ise polis tarafından yakalanıp, tutuklandı. 'Aldattı, üzerime saldırdı'Rahman Yalçınsoy, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle Karşıyaka 2'nci Ağır Mahkemesi'nde yargılandı. Mahkemede, Rahman Yalçınsoy verdiği ifadesinde, eşinin kendisini aldattığını, konuşmak için yanına gittiğini ancak kendisine saldırınca da olayın yaşandığını ve pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti Yalçınsoy'u, suçu tahrik altında işlediğine karar verip, duruşmalardaki iyi halini de dikkate alarak 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.Aile itiraz ettiBihter Yalçınsoy'un ailesinin avukatının itirazı üzerine dosya, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4'üncü Ceza Dairesi'ne gönderildi. Dosyayı inceleyen daire, sanığa eksik ceza tayini yapıldığı gerekçesiyle kararı bozup, dosyayı yerel mahkemeye geri gönderdi.Dava ikinci kez görüldüKarşıyaka 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Rahman Yalçınsoy Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi ile (SEGBİS) katılırken, taraf avukatları salonda hazır bulundu. Taraflar, önceki yargılamalardaki beyanlarını tekrar etti. Bihter'in avukatı sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını talep etti. Konuşmaların ardından mahkeme başkanı, kararını açıkladı. Mahkeme, ilk kararın aynısına hükmederek Yalçınsoy'u yine 15 yıl hapis cezasına çarptırdı.

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izmir, kadın cinayeti, iyi hal indirimi