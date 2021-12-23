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Birlikte yaşadığı kadının yüzünü bıçakladı: 'Otele başkasıyla girerken gördüm'
Birlikte yaşadığı kadının yüzünü bıçakladı: 'Otele başkasıyla girerken gördüm'
Adana’da bir kişi dini nikah adıyla birlikte yaşadığı kadının otele başkasıyla girdiğini görünce yüzünün çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Kısa... 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T06:49+0300
2021-12-23T06:49+0300
yaşam
adana
saldırı
kadına şiddet
kadına yönelik şiddet
bıçaklı saldırı
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Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Serkan T., dini nikah adı altında birlikte yaşadığı eşi Sara B.’yi otele başka birisiyle girerken gördü. Bunun üzerine Serkan T., eşi Sara B.’yi yüzünün çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Bu sırada çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.Uyuşturucu içme aparatı bulunduBölgeye gelen polis ekipleri, şüpheli Serkan T.’yi olay yerinden kaçamadan yakaladı. Yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, uyuşturucu içiminde yarayan aparat çıktı. Gözaltına alınan şüpheli gazetecilerin neden yaptın sorusuna, ”Otele başkasıyla girerken gördüm” dedi.Şüpheli Serkan T. polis merkezine götürüldü.Yaralanan Sara B.’ye ilk müdahaleyi sivil bir sağlık çalışanı yaptı. Yaralı Sara B. sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yüzünün çeşitli yerlerinden bıçaklanan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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adana, saldırı, kadına şiddet, kadına yönelik şiddet, bıçaklı saldırı

Birlikte yaşadığı kadının yüzünü bıçakladı: 'Otele başkasıyla girerken gördüm'

06:49 23.12.2021
© İHABirlikte yaşadığı kadının yüzünü bıçakladı
Birlikte yaşadığı kadının yüzünü bıçakladı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© İHA
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Adana’da bir kişi dini nikah adıyla birlikte yaşadığı kadının otele başkasıyla girdiğini görünce yüzünün çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Kısa sürede olay yerine gelen polis, şüpheli şahsı kaçamadan yakaladı.
Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Serkan T., dini nikah adı altında birlikte yaşadığı eşi Sara B.’yi otele başka birisiyle girerken gördü. Bunun üzerine Serkan T., eşi Sara B.’yi yüzünün çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Bu sırada çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Uyuşturucu içme aparatı bulundu

Bölgeye gelen polis ekipleri, şüpheli Serkan T.’yi olay yerinden kaçamadan yakaladı. Yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, uyuşturucu içiminde yarayan aparat çıktı. Gözaltına alınan şüpheli gazetecilerin neden yaptın sorusuna, ”Otele başkasıyla girerken gördüm” dedi.
Şüpheli Serkan T. polis merkezine götürüldü.
Yaralanan Sara B.’ye ilk müdahaleyi sivil bir sağlık çalışanı yaptı. Yaralı Sara B. sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yüzünün çeşitli yerlerinden bıçaklanan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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