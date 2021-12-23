https://tr.sputniknews.com/20211223/birlikte-yasadigi-kadinin-yuzunu-bicakladi-otele-baskasiyla-girerken-gordum-1052035858.html

Birlikte yaşadığı kadının yüzünü bıçakladı: 'Otele başkasıyla girerken gördüm'

Birlikte yaşadığı kadının yüzünü bıçakladı: 'Otele başkasıyla girerken gördüm'

Adana’da bir kişi dini nikah adıyla birlikte yaşadığı kadının otele başkasıyla girdiğini görünce yüzünün çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Kısa... 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T06:49+0300

2021-12-23T06:49+0300

2021-12-23T06:49+0300

yaşam

adana

saldırı

kadına şiddet

kadına yönelik şiddet

bıçaklı saldırı

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Olay, Seyhan ilçesine bağlı Kurtuluş Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Serkan T., dini nikah adı altında birlikte yaşadığı eşi Sara B.’yi otele başka birisiyle girerken gördü. Bunun üzerine Serkan T., eşi Sara B.’yi yüzünün çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Bu sırada çevredeki vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.Uyuşturucu içme aparatı bulunduBölgeye gelen polis ekipleri, şüpheli Serkan T.’yi olay yerinden kaçamadan yakaladı. Yakalanan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, uyuşturucu içiminde yarayan aparat çıktı. Gözaltına alınan şüpheli gazetecilerin neden yaptın sorusuna, ”Otele başkasıyla girerken gördüm” dedi.Şüpheli Serkan T. polis merkezine götürüldü.Yaralanan Sara B.’ye ilk müdahaleyi sivil bir sağlık çalışanı yaptı. Yaralı Sara B. sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yüzünün çeşitli yerlerinden bıçaklanan kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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adana, saldırı, kadına şiddet, kadına yönelik şiddet, bıçaklı saldırı