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https://tr.sputniknews.com/20211223/bkm-kasim-ayinda-kredi-karti-ile-odeme-yuzde-64-artti-1052050110.html
BKM: Kasım ayında kredi kartı ile ödeme yüzde 64 arttı
BKM: Kasım ayında kredi kartı ile ödeme yüzde 64 arttı
Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) açıkladığı verilere göre kasım sonu itibarıyla Türkiye'de 83.4 milyon adet kredi kartı, 148.6 milyon adet banka kartı ve... 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T14:50+0300
2021-12-23T14:50+0300
ekonomi
enflasyon
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alışveriş
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dolar/tl
ödeme
kredi kartı
artış
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2020 yılının kasım ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 11'lik, banka kartı adedinde yüzde 4'lük, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 33'lük artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında artış göstererek 287.7 milyon adede ulaştı.181 milyar TL'lik kartlı ödeme yapıldıKasım ayında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 66 artarak 181,3 milyar TL oldu. Kasım ayındaki kartlı ödeme tutarının 148,9 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken, 29 milyar TL'sinde banka kartları, 3,4 milyar TL'sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı. Kredi kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 64, banka kartı ile ödemelerde yüzde 69 olurken, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 208 olarak gerçekleşti.İnternetten kartlı ödeme tutarı geçen yılın 2 katına ulaştıİnternetten kartlı ödemeler hayatın her alanında tercih edilen en önemli ödeme araçlarından biri olmaya devam ediyor. Özellikle kasım ayında farklı günlerde mağazalar ve e-ticaret siteleri tarafından uygulanan indirimlerle beraber internetten kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 90 gibi yüksek bir artışla 55 milyar TL'yi geçti. İnternetten kartlı ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı ise, geçen yıl kasım ayında yüzde 26 iken, bu yıl yüzde 29'ya ulaştı; yani bu yıl kasım ayında her 3 TL kartlı ödemenin 1 TL'si internetten gerçekleşti.En yüksek büyüme konaklama, seyahat acenteleri ve havayollarındaKasım ayı içerisinde yapılan internetten kartlı ödemelerin sektörel dağılımı incelendiğinde en fazla artış erken rezervasyonların yapılmaya başlandığı turizm sektöründe görüldü. Konaklama sektöründe internetten kartlı ödeme tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 355 artışla 196 milyon TL'ye ulaştı; bu sektör internetten kartlı ödemelerin en fazla arttığı sektör oldu. 1,75 milyar TL hacim ve yüzde 229 artışla seyahat acenteleri, 3,54 milyar TL hacim ve yüzde 211 artışla havayolları, 3,26 milyar TL hacim ve yüzde 106 artışla yapı malzemeleri, 6,58 milyar TL hacim ve yüzde 98 artışla market-gıda sektörleri internetten kartlı ödemelerin en fazla arttığı diğer sektörler arasında yer aldı.26 Kasım ile 11 Kasım en yoğun günlerHer yıl tüm dünyada kasım ayının dördüncü cuma gününe denk gelen ve Türkiye'de 'Süper Cuma', 'Muhteşem Cuma' ve 'Efsane Cuma' gibi isimler de verilen alışveriş festivalinde bu yıl da mağazalar ve e-ticaret siteleri birçok indirim kampanyası sundu. Yoğun kampanyalar düzenlenen günlerden biri olan 11 Kasım'da da indirime gidilmesiyle beraber de kasım ayı genelinde özellikle internetten kartlı ödemelerde artış yaşandı. Perakendeciler tarafından yapılan indirimler tek bir gün yerine ilgili dönemi içeren haftaya yayılırken yine de kasım ayında ve 2021 yılında en fazla internetten kartlı ödemenin gerçekleştiği günler 26 Kasım Cuma ve 11 Kasım Perşembe günleri oldu. 26 Kasım'da yapılan kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı gününe* (27 Kasım) göre yüzde 60 artarak 3,1 milyar TL olurken, 11 Kasım günü yapılan kartlı ödeme tutarı ise geçen yılın aynı gününe göre yüzde 39 artarak 2,5 milyar TL'ye ulaştı.
https://tr.sputniknews.com/20211223/merkez-bankasi-bugunku-dolar-alis-kurunu-acikladi-1052040366.html
https://tr.sputniknews.com/20211217/alisveriste-dogrulama-kodu-icin-alinan-musteri-telefonuna-ticari-ileti-gonderilemeyecek-1051856754.html
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enflasyon, dolar, alışveriş, alışveriş merkezi, döviz, dolar/tl, ödeme, kredi kartı, artış, döviz kurları, bkm

BKM: Kasım ayında kredi kartı ile ödeme yüzde 64 arttı

14:50 23.12.2021
© AAKredi kartı
Kredi kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© AA
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Bankalararası Kart Merkezi'nin (BKM) açıkladığı verilere göre kasım sonu itibarıyla Türkiye'de 83.4 milyon adet kredi kartı, 148.6 milyon adet banka kartı ve 55.7 milyon adet ön ödemeli kart kullanılıyor. Kredi kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 64 arttı.
2020 yılının kasım ayı ile kıyaslandığında kredi kartı adedinde yüzde 11'lik, banka kartı adedinde yüzde 4'lük, ön ödemeli kart adedinde ise yüzde 33'lük artış yaşandı. Toplam kart sayısı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 11 oranında artış göstererek 287.7 milyon adede ulaştı.

181 milyar TL'lik kartlı ödeme yapıldı

Kasım ayında kredi kartları, banka kartları ve ön ödemeli kartlar ile yapılan toplam ödeme tutarı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 66 artarak 181,3 milyar TL oldu.
Kasım ayındaki kartlı ödeme tutarının 148,9 milyar TL'si kredi kartları ile yapılırken, 29 milyar TL'sinde banka kartları, 3,4 milyar TL'sinde ise ön ödemeli kartlar kullanıldı.
Kredi kartı ile ödemelerde önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı yüzde 64, banka kartı ile ödemelerde yüzde 69 olurken, ön ödemeli kartlar ile yapılan ödemelerde ise bu oran yüzde 208 olarak gerçekleşti.

İnternetten kartlı ödeme tutarı geçen yılın 2 katına ulaştı

İnternetten kartlı ödemeler hayatın her alanında tercih edilen en önemli ödeme araçlarından biri olmaya devam ediyor.
Özellikle kasım ayında farklı günlerde mağazalar ve e-ticaret siteleri tarafından uygulanan indirimlerle beraber internetten kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 90 gibi yüksek bir artışla 55 milyar TL'yi geçti.
İnternetten kartlı ödemelerin toplam kartlı ödemeler içindeki payı ise, geçen yıl kasım ayında yüzde 26 iken, bu yıl yüzde 29'ya ulaştı; yani bu yıl kasım ayında her 3 TL kartlı ödemenin 1 TL'si internetten gerçekleşti.
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
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En yüksek büyüme konaklama, seyahat acenteleri ve havayollarında

Kasım ayı içerisinde yapılan internetten kartlı ödemelerin sektörel dağılımı incelendiğinde en fazla artış erken rezervasyonların yapılmaya başlandığı turizm sektöründe görüldü.
Konaklama sektöründe internetten kartlı ödeme tutarı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 355 artışla 196 milyon TL'ye ulaştı; bu sektör internetten kartlı ödemelerin en fazla arttığı sektör oldu. 1,75 milyar TL hacim ve yüzde 229 artışla seyahat acenteleri, 3,54 milyar TL hacim ve yüzde 211 artışla havayolları, 3,26 milyar TL hacim ve yüzde 106 artışla yapı malzemeleri, 6,58 milyar TL hacim ve yüzde 98 artışla market-gıda sektörleri internetten kartlı ödemelerin en fazla arttığı diğer sektörler arasında yer aldı.

26 Kasım ile 11 Kasım en yoğun günler

Her yıl tüm dünyada kasım ayının dördüncü cuma gününe denk gelen ve Türkiye'de 'Süper Cuma', 'Muhteşem Cuma' ve 'Efsane Cuma' gibi isimler de verilen alışveriş festivalinde bu yıl da mağazalar ve e-ticaret siteleri birçok indirim kampanyası sundu.
Yoğun kampanyalar düzenlenen günlerden biri olan 11 Kasım'da da indirime gidilmesiyle beraber de kasım ayı genelinde özellikle internetten kartlı ödemelerde artış yaşandı. Perakendeciler tarafından yapılan indirimler tek bir gün yerine ilgili dönemi içeren haftaya yayılırken yine de kasım ayında ve 2021 yılında en fazla internetten kartlı ödemenin gerçekleştiği günler 26 Kasım Cuma ve 11 Kasım Perşembe günleri oldu.
26 Kasım'da yapılan kartlı ödeme tutarı geçen yılın aynı gününe* (27 Kasım) göre yüzde 60 artarak 3,1 milyar TL olurken, 11 Kasım günü yapılan kartlı ödeme tutarı ise geçen yılın aynı gününe göre yüzde 39 artarak 2,5 milyar TL'ye ulaştı.
Cep telefonu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2021
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