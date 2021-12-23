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Blinken, Borrell ile Ukrayna ve Çin'i görüştü
Blinken, Borrell ile Ukrayna ve Çin'i görüştü
ABD Dışişleri Bakanı Antony J. Blinken, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Donbass gerilimi ve Çin... 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T03:36+0300
2021-12-23T03:36+0300
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çin
litvanya
antony blinken
avrupa birliği
josep borrell
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ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Blinken ile Borrell'in telefonda görüştüğünü açıkladı.Price, "Dışişleri Bakanı ve Yüksek Temsilci, ABD-AB ortaklığını güçlendirmeye ve ortak zorluklarla yüzleşmek için birlikte çalışmaya devam eden taahhütlerini teyit ettiler" ifadelerine yer verdi.İkilinin Rusya'ya yönelik tehdit söylemlerini sürdürme konusunda mutabık kaldıklarını aktaran Price, "Ukrayna'ya yönelik herhangi bir Rus askeri saldırısının Rusya Federasyonu için büyük sonuçları olacağını bir kez daha teyit ettiler. Ayrıca Çin Halk Cumhuriyeti'nin Litvanya'ya karşı hem ABD hem de Avrupa şirketlerini etkileyen artan siyasi ve ekonomik baskısı konusundaki ortak endişelerini vurguladılar" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211223/abd-ukrayna-nedeniyle-rusyaya-akilli-telefon-ihracatini-kisitlayabilir-1052034729.html
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abd, rusya, ukrayna, çin, litvanya, antony blinken, avrupa birliği, josep borrell

Blinken, Borrell ile Ukrayna ve Çin'i görüştü

03:36 23.12.2021
© AFP 2021ABD - AB
ABD - AB - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© AFP 2021
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ABD Dışişleri Bakanı Antony J. Blinken, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ile Donbass gerilimi ve Çin ile Litvanya arasındaki krizi görüştü.
ABD Dışişleri Sözcüsü Ned Price, Blinken ile Borrell'in telefonda görüştüğünü açıkladı.
Price, "Dışişleri Bakanı ve Yüksek Temsilci, ABD-AB ortaklığını güçlendirmeye ve ortak zorluklarla yüzleşmek için birlikte çalışmaya devam eden taahhütlerini teyit ettiler" ifadelerine yer verdi.
İkilinin Rusya'ya yönelik tehdit söylemlerini sürdürme konusunda mutabık kaldıklarını aktaran Price, "Ukrayna'ya yönelik herhangi bir Rus askeri saldırısının Rusya Federasyonu için büyük sonuçları olacağını bir kez daha teyit ettiler. Ayrıca Çin Halk Cumhuriyeti'nin Litvanya'ya karşı hem ABD hem de Avrupa şirketlerini etkileyen artan siyasi ve ekonomik baskısı konusundaki ortak endişelerini vurguladılar" dedi.
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