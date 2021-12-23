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Çijov, Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceğine dair iddiaları reddetti
Çijov, Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceğine dair iddiaları reddetti
Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi Vladimir Çijov, Moskova'nın Ukrayna'yı istila etmeye hazırlanmadığını söyledi. 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T13:40+0300
2021-12-23T13:52+0300
ukrayna
dünya
abd
rusya
vladimir çijov
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ABD ve NATO'nun Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıp onu istila etmeye hazırlandığına dair iddialarına bir yanıt da AB Daimi Temsilcisi Çijov'dan geldi.Alman Die Welt gazetesine demeç veren Çijov, Rusya'nın diğer ülkelerde yaşayan Rusça konuşan kişileri ve soydaşlarını desteklemek istediğini, ancak bunlar için askeri yollara başvuracağını hiçbir zaman beyan etmediğini vurguladı.Çijov, "Rusya, hiçbir ülkeye karşı saldırı planlamıyor. Şu anda hiçbir Rus birliğinin Ukrayna'nın istilası için hazırlık yapmadığına sizi temin ederim" dedi.Avrupa'da gerilimin tırmanmasından Washington'un sorumlu olduğunu söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin hasmane adımlarına karşı uygun askeri-teknik önlemleri alacaklarını, bunun için her türlü hakka sahip olduklarını belirtmişti.ABD'nin küresel füze savunma unsurlarının Rusya sınırları yakınına konuşlandırılmasından ve NATO'nun planlı ve plansız büyük ölçekli tatbikatlarından son derece endişe duyduklarını belirten Putin, "Eğer NATO altyapısı yaklaşmaya devam ederse, ABD ve NATO'nun füze kompleksleri Ukrayna'ya gelirse, Moskova'ya kadar uçuş süresi 7-10 dakikaya, hipersonik füze konuşlandırılırsa 5 dakikaya kadar düşecek. Bu, Rusya için en ciddi meydan okuma" ifadelerini kullanmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211221/putin-abdnin-hasmane-adimlarina-karsi-uygun-askeri-teknik-onlemleri-alacagiz-buna-hakkimiz-var-1051970799.html
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ukrayna, abd, rusya, vladimir çijov

Çijov, Rusya'nın Ukrayna'yı istila edeceğine dair iddiaları reddetti

13:40 23.12.2021 (güncellendi: 13:52 23.12.2021)
© AFP 2021 / JOHN THYSRusya’nın AB Daimi Temsilcisi Vladimir Çijov
Rusya’nın AB Daimi Temsilcisi Vladimir Çijov - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© AFP 2021 / JOHN THYS
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Rusya'nın AB Daimi Temsilcisi Vladimir Çijov, Moskova'nın Ukrayna'yı istila etmeye hazırlanmadığını söyledi.
ABD ve NATO'nun Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıp onu istila etmeye hazırlandığına dair iddialarına bir yanıt da AB Daimi Temsilcisi Çijov'dan geldi.
Alman Die Welt gazetesine demeç veren Çijov, Rusya'nın diğer ülkelerde yaşayan Rusça konuşan kişileri ve soydaşlarını desteklemek istediğini, ancak bunlar için askeri yollara başvuracağını hiçbir zaman beyan etmediğini vurguladı.
Çijov, "Rusya, hiçbir ülkeye karşı saldırı planlamıyor. Şu anda hiçbir Rus birliğinin Ukrayna'nın istilası için hazırlık yapmadığına sizi temin ederim" dedi.
Avrupa'da gerilimin tırmanmasından Washington'un sorumlu olduğunu söyleyen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'nin hasmane adımlarına karşı uygun askeri-teknik önlemleri alacaklarını, bunun için her türlü hakka sahip olduklarını belirtmişti.
ABD'nin küresel füze savunma unsurlarının Rusya sınırları yakınına konuşlandırılmasından ve NATO'nun planlı ve plansız büyük ölçekli tatbikatlarından son derece endişe duyduklarını belirten Putin, "Eğer NATO altyapısı yaklaşmaya devam ederse, ABD ve NATO'nun füze kompleksleri Ukrayna'ya gelirse, Moskova'ya kadar uçuş süresi 7-10 dakikaya, hipersonik füze konuşlandırılırsa 5 dakikaya kadar düşecek. Bu, Rusya için en ciddi meydan okuma" ifadelerini kullanmıştı.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
SAVUNMA
Putin: ABD'nin hasmane adımlarına karşı uygun askeri-teknik önlemleri alacağız, buna hakkımız var
21 Aralık, 13:53
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