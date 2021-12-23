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Coldplay son albümünü 2025’te çıkaracağını açıkladı
Coldplay son albümünü 2025’te çıkaracağını açıkladı
Coldplay'in solisti Chris Martin, BBC Radio 2’ye verdiği röportajda, son müzik kaydını 2025’te çıkaracaklarını daha sonrada sadece turne düzenleyeceklerini... 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T17:42+0300
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coldplay
yaşam
albüm
turne
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İngiliz rock grubu Coldplay son albümünü 2025'te çıkaracak. Grubun solisti Chris Martin, grubun iş birliği yapabileceğini belirterek, "Ancak Coldplay’in albüm kataloğu 2025’te sona erer” ifadesini kullandı.İlk albümünü 2000'de çıkaran Coldplay, eğer son albümlerini 2025’te çıkarırsa bu 25’inci yıl albümü olarak kayıtlara geçecek.
https://tr.sputniknews.com/20210507/coldplay-yeni-sarkisini-uzay-istasyonunda-calarak-duyurdu-1044447412.html
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coldplay, albüm, turne

Coldplay son albümünü 2025’te çıkaracağını açıkladı

17:42 23.12.2021 (güncellendi: 17:45 23.12.2021)
© AFP 2021 / KEVIN WINTERColdplay
Coldplay - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© AFP 2021 / KEVIN WINTER
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Coldplay'in solisti Chris Martin, BBC Radio 2’ye verdiği röportajda, son müzik kaydını 2025’te çıkaracaklarını daha sonrada sadece turne düzenleyeceklerini söyledi.
İngiliz rock grubu Coldplay son albümünü 2025'te çıkaracak. Grubun solisti Chris Martin, grubun iş birliği yapabileceğini belirterek, "Ancak Coldplay’in albüm kataloğu 2025’te sona erer” ifadesini kullandı.
İlk albümünü 2000'de çıkaran Coldplay, eğer son albümlerini 2025’te çıkarırsa bu 25’inci yıl albümü olarak kayıtlara geçecek.
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