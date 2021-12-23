https://tr.sputniknews.com/20211223/coldplay-son-albumunu-2025te-cikaracagini-acikladi-1052057711.html

Coldplay son albümünü 2025’te çıkaracağını açıkladı

Coldplay son albümünü 2025’te çıkaracağını açıkladı

Coldplay'in solisti Chris Martin, BBC Radio 2’ye verdiği röportajda, son müzik kaydını 2025’te çıkaracaklarını daha sonrada sadece turne düzenleyeceklerini... 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T17:42+0300

2021-12-23T17:42+0300

2021-12-23T17:45+0300

coldplay

yaşam

albüm

turne

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İngiliz rock grubu Coldplay son albümünü 2025'te çıkaracak. Grubun solisti Chris Martin, grubun iş birliği yapabileceğini belirterek, "Ancak Coldplay’in albüm kataloğu 2025’te sona erer” ifadesini kullandı.İlk albümünü 2000'de çıkaran Coldplay, eğer son albümlerini 2025’te çıkarırsa bu 25’inci yıl albümü olarak kayıtlara geçecek.

https://tr.sputniknews.com/20210507/coldplay-yeni-sarkisini-uzay-istasyonunda-calarak-duyurdu-1044447412.html

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coldplay, albüm, turne