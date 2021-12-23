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Çorum'da sahte içkiden 5 kişi hayatını kaybetti
Çorum'da sahte içkiden 5 kişi hayatını kaybetti
Çorum’da metil alkol zehirlenmesi şüphesi ile tedavi altına alınan 5 kişi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T01:30+0300
2021-12-23T01:30+0300
yaşam
sahte içki
çorum
zehirlenme
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İl genelinde son bir hafta içerisinde metil alkol zehirlenmesi ile 7 kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu. Alkol aldıktan sonra hastaneye kaldırılan 7 kişiden 5’i tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Emniyet Müdürlüğü’nden dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından son zamanlarda kentte meydana gelen kaçak alkollü içki zehirlenmeleri üzerine yapılan çalışmalarda 3 şüpheli şahsın İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki ikametlerinde el yapımı kaçak alkollü içki üreterek, il merkezinde sattıklarının tespit edildi. Şahısların ikametlerinde ve araçlarında yapılan adli aramada 2 ton 228 litre el yapımı kaçak alkollü içki, 3 kilogram kaçak içki yapımında kullanılan anason maddesi ele geçirildi" denildi.İHA'nın haberine göre, açıklamada şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20211221/sahte-icki-zehirlenmesinde-erken-tani-mumkun-hangi-belirtilere-dikkat-edilmeli-1051983903.html
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sahte içki, çorum, zehirlenme

Çorum'da sahte içkiden 5 kişi hayatını kaybetti

01:30 23.12.2021
© İHA / OZAN KÖSEAmbulans, Acil servis, hastane
Ambulans, Acil servis, hastane - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© İHA / OZAN KÖSE
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Çorum’da metil alkol zehirlenmesi şüphesi ile tedavi altına alınan 5 kişi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
İl genelinde son bir hafta içerisinde metil alkol zehirlenmesi ile 7 kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu. Alkol aldıktan sonra hastaneye kaldırılan 7 kişiden 5’i tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Emniyet Müdürlüğü’nden dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından son zamanlarda kentte meydana gelen kaçak alkollü içki zehirlenmeleri üzerine yapılan çalışmalarda 3 şüpheli şahsın İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki ikametlerinde el yapımı kaçak alkollü içki üreterek, il merkezinde sattıklarının tespit edildi. Şahısların ikametlerinde ve araçlarında yapılan adli aramada 2 ton 228 litre el yapımı kaçak alkollü içki, 3 kilogram kaçak içki yapımında kullanılan anason maddesi ele geçirildi" denildi.
İHA'nın haberine göre, açıklamada şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.
Sahte içki, alkol - Sputnik Türkiye, 1920, 21.12.2021
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