https://tr.sputniknews.com/20211223/corumda-sahte-ickiden-5-kisi-hayatini-kaybetti-1052033823.html

Çorum'da sahte içkiden 5 kişi hayatını kaybetti

Çorum'da sahte içkiden 5 kişi hayatını kaybetti

Çorum’da metil alkol zehirlenmesi şüphesi ile tedavi altına alınan 5 kişi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T01:30+0300

2021-12-23T01:30+0300

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yaşam

sahte içki

çorum

zehirlenme

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İl genelinde son bir hafta içerisinde metil alkol zehirlenmesi ile 7 kişi sağlık kuruluşlarına başvurdu. Alkol aldıktan sonra hastaneye kaldırılan 7 kişiden 5’i tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Emniyet Müdürlüğü’nden dün akşam saatlerinde yapılan açıklamada, "Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından son zamanlarda kentte meydana gelen kaçak alkollü içki zehirlenmeleri üzerine yapılan çalışmalarda 3 şüpheli şahsın İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesindeki ikametlerinde el yapımı kaçak alkollü içki üreterek, il merkezinde sattıklarının tespit edildi. Şahısların ikametlerinde ve araçlarında yapılan adli aramada 2 ton 228 litre el yapımı kaçak alkollü içki, 3 kilogram kaçak içki yapımında kullanılan anason maddesi ele geçirildi" denildi.İHA'nın haberine göre, açıklamada şüpheli şahıslar hakkında adli işlem başlatıldığı kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20211221/sahte-icki-zehirlenmesinde-erken-tani-mumkun-hangi-belirtilere-dikkat-edilmeli-1051983903.html

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sahte içki, çorum, zehirlenme