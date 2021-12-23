https://tr.sputniknews.com/20211223/cumhurbaskani-erdogan-icin-anoten-kutsama-duasi-okundu-1052047863.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Anoten kutsama duası' okundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan için 'Anoten kutsama duası' okundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türk Yahudi Toplumu ve İslam Ülkeleri Hahamlar İttifakı Üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Toplantının ardından... 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T14:14+0300

2021-12-23T14:14+0300

2021-12-23T14:14+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

türkiye

yahudi

haham

cumhurbaşkanlığı külliyesi

cumhurbaşkanı

dua

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/1052047836_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_f74b9f878bd33a66151061348dcf2a42.jpg

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Türk Yahudi Toplumu ve İslam Ülkeleri Hahamlar İttifakı üyelerini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.Birçok ülkeden hahambaşı ve hahamların katıldığı kabulde, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da hazır bulundu.Toplantı sonrasında Cumhuriyet tarihinde bir ilk yaşandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a anoten kutsama duası okundu.Anoten kutsama duası ne demek?Anoten ya da Ha-noten Türkiye Yahudileri tarafından Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nı kutsama duasıdır. Anoten Duası, 15. yüzyıldan sonra İspanya'dan kaçan Sefarad Yahudileri'ne kapılarını açan Osmanlı Devleti'ne bir şükran ve medyunluk (borç) duygusu içinde yazılmış bir duadır.

https://tr.sputniknews.com/20211222/cumhurbaskani-erdogan-turk-yahudi-toplumu-ve-islam-ulkeleri-hahamlar-ittifaki-ile-bir-araya-geldi-1052027170.html

türkiye

cumhurbaşkanlığı külliyesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, türkiye, yahudi, haham, cumhurbaşkanlığı külliyesi, cumhurbaşkanı, dua