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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay koronavirüse yakalandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay koronavirüse yakalandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, Kovid-19 PCR testinin pozitif çıktığı öğrenildi. 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T16:25+0300
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fuat oktay

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay koronavirüse yakalandı

16:25 23.12.2021 (güncellendi: 16:29 23.12.2021)
© İHA / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL - ERDOĞAN BUDAK - MESUT SÜZENERCumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© İHA / BAHADIR MUHLİS GÖKGÜL - ERDOĞAN BUDAK - MESUT SÜZENER
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, Kovid-19 PCR testinin pozitif çıktığı öğrenildi.
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