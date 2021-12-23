Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
https://tr.sputniknews.com/20211223/cumhurbaskani-yardimcisi-fuat-oktayin-koronavirus-testi-pozitif-cikti-1052055075.html
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay koronavirüse yakalandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay koronavirüse yakalandı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, Kovid-19 PCR testinin pozitif çıktığı öğrenildi. 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T16:25+0300
2021-12-23T16:25+0300
2021-12-23T16:29+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/02/1049468791_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a60e6880a52c6d7b7e3239788f6debb1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/02/1049468791_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_fc8179ce413888c9a4d74d1c3d375ff1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
fuat oktay
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay koronavirüse yakalandı
16:25 23.12.2021 (güncellendi: 16:29 23.12.2021)
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın, Kovid-19 PCR testinin pozitif çıktığı öğrenildi.