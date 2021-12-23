https://tr.sputniknews.com/20211223/deniz-sekiden-hulya-avsar-aciklamasi-laf-soyleyeni-isiririm-1052039693.html

Deniz Seki'den Hülya Avşar açıklaması: Laf söyleyeni ısırırım

Deniz Seki'den Hülya Avşar açıklaması: Laf söyleyeni ısırırım

Şarkıcı Deniz Seki, Hülya Avşar'ın ülke ekonomisiyle ilgili tepki çeken ifadeleriyle ilgili olarak "Laf söyleyeni ısırırım" dedi. 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T10:59+0300

2021-12-23T10:59+0300

2021-12-23T11:01+0300

türkiye

deniz seki

ekonomi

hülya avşar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102880/08/1028800847_0:0:1024:577_1920x0_80_0_0_52a70d61a49aa5f507961919cd6d94c2.jpg

Ünlü sanatçı Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin ekonomik durumu hakkında yorumlarda bulunarak "Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz?' falan diyorlar. Gerekirse yenecek ama bu günler de biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi, insanlar olarak bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum" ifadelerini kullanmıştı. Şarkıcı Deniz Seki, Avşar'ın tepki çeken sözlerine sahip çıkarak "Hülya Avşar'a laf söyleyenin böyle ayağını ısırırım, elini ısırırım" dedi.'Isırığım da kuvvetlidir'Açıklamalarına devamında ise ünlü şarkıcı, "Hülya Avşar'a laf söyleyenin böyle ayağını ısırırım, elini ısırırım. Hülya Avşar çok özel bir kadındır. Hülya Avşar hakkında konuşanı gerçekten ısırırım yani. Harbi ısırırım ve ısırığım da çok kuvvetlidir" ifadelerini kullandı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

deniz seki, ekonomi, hülya avşar