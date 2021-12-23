https://tr.sputniknews.com/20211223/dolar-11-liranin-altina-indi-1052048383.html

Dolar 11 liranın altına indi

Dolar 11 liranın altına indi

Döviz kurlarında düşüş dördüncü güne taşındı. Dolar/TL, 11 seviyesinin altına gerilerken hafta başında 20 liranın üzerine çıkan euro/TL ise 11.45'e kadar... 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T14:19+0300

2021-12-23T14:19+0300

2021-12-23T14:55+0300

ekonomi

dolar

recep tayyip erdoğan

euro

döviz

ekonomi

faiz

dolar/tl

kur

merkez bankası (mb)

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Döviz kurlarında düşüş sürüyor.Dolar/TL, 11 seviyesinin altına gerilerken hafta başında 20 liranın üzerine çıkan euro/TL ise 11.45'i gördü. Euro şu sıralarda ise 12.28 bandında seyrediyor.Gram altın 627 TLHaftaya dolar/TL'deki yükselişten destek bularak 1.000 TL'nin üzerinde başlayan gram altın, salı günü dolar/TL'deki dalgalı seyri takip etmişti. Gram altın sabah saatlerinde 687 TL civarında tutunurken, şu sıralarda ise 627 liradan işlem görüyor.

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dolar, recep tayyip erdoğan, euro, döviz, ekonomi, faiz, dolar/tl, kur, merkez bankası (mb)