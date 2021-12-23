Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211223/dolar-11-liranin-altina-indi-1052048383.html
Dolar 11 liranın altına indi
Dolar 11 liranın altına indi
Döviz kurlarında düşüş dördüncü güne taşındı. Dolar/TL, 11 seviyesinin altına gerilerken hafta başında 20 liranın üzerine çıkan euro/TL ise 11.45'e kadar... 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T14:19+0300
2021-12-23T14:19+0300
2021-12-23T14:55+0300
ekonomi
dolar
recep tayyip erdoğan
euro
döviz
ekonomi
faiz
dolar/tl
kur
merkez bankası (mb)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1051114448_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b988908ea76ed23cec19aba06dd63159.jpg
Döviz kurlarında düşüş sürüyor.Dolar/TL, 11 seviyesinin altına gerilerken hafta başında 20 liranın üzerine çıkan euro/TL ise 11.45'i gördü. Euro şu sıralarda ise 12.28 bandında seyrediyor.Gram altın 627 TLHaftaya dolar/TL'deki yükselişten destek bularak 1.000 TL'nin üzerinde başlayan gram altın, salı günü dolar/TL'deki dalgalı seyri takip etmişti. Gram altın sabah saatlerinde 687 TL civarında tutunurken, şu sıralarda ise 627 liradan işlem görüyor.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1051114448_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_9245dcfbdba2b6d861bcb9fa04e8b8ca.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
dolar, recep tayyip erdoğan, euro, döviz, ekonomi, faiz, dolar/tl, kur, merkez bankası (mb)
Dolar 11 liranın altına indi 14:19 23.12.2021 (güncellendi: 14:55 23.12.2021)
Döviz kurlarında düşüş dördüncü güne taşındı. Dolar/TL, 11 seviyesinin altına gerilerken hafta başında 20 liranın üzerine çıkan euro/TL ise 11.45'e kadar çekildi.
Döviz kurlarında düşüş sürüyor.
Dolar/TL, 11 seviyesinin altına gerilerken hafta başında 20 liranın üzerine çıkan euro/TL ise 11.45'i gördü. Euro şu sıralarda ise 12.28 bandında seyrediyor.
Gram altın 627 TL
Haftaya dolar/TL'deki yükselişten destek bularak 1.000 TL'nin üzerinde başlayan
gram altın, salı günü dolar/TL'deki dalgalı seyri takip etmişti. Gram altın sabah saatlerinde 687 TL civarında tutunurken, şu sıralarda ise 627 liradan işlem görüyor.