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https://tr.sputniknews.com/20211223/dolar-11-liranin-altina-indi-1052048383.html
Dolar 11 liranın altına indi
Dolar 11 liranın altına indi
Döviz kurlarında düşüş dördüncü güne taşındı. Dolar/TL, 11 seviyesinin altına gerilerken hafta başında 20 liranın üzerine çıkan euro/TL ise 11.45'e kadar... 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T14:19+0300
2021-12-23T14:55+0300
ekonomi
dolar
recep tayyip erdoğan
euro
döviz
ekonomi
faiz
dolar/tl
kur
merkez bankası (mb)
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Döviz kurlarında düşüş sürüyor.Dolar/TL, 11 seviyesinin altına gerilerken hafta başında 20 liranın üzerine çıkan euro/TL ise 11.45'i gördü. Euro şu sıralarda ise 12.28 bandında seyrediyor.Gram altın 627 TLHaftaya dolar/TL'deki yükselişten destek bularak 1.000 TL'nin üzerinde başlayan gram altın, salı günü dolar/TL'deki dalgalı seyri takip etmişti. Gram altın sabah saatlerinde 687 TL civarında tutunurken, şu sıralarda ise 627 liradan işlem görüyor.
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dolar, recep tayyip erdoğan, euro, döviz, ekonomi, faiz, dolar/tl, kur, merkez bankası (mb)

Dolar 11 liranın altına indi

14:19 23.12.2021 (güncellendi: 14:55 23.12.2021)
© REUTERS / MURAD SEZERDolar ve Türk lirası
Dolar ve Türk lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© REUTERS / MURAD SEZER
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Döviz kurlarında düşüş dördüncü güne taşındı. Dolar/TL, 11 seviyesinin altına gerilerken hafta başında 20 liranın üzerine çıkan euro/TL ise 11.45'e kadar çekildi.
Döviz kurlarında düşüş sürüyor.
Dolar/TL, 11 seviyesinin altına gerilerken hafta başında 20 liranın üzerine çıkan euro/TL ise 11.45'i gördü. Euro şu sıralarda ise 12.28 bandında seyrediyor.

Gram altın 627 TL

Haftaya dolar/TL'deki yükselişten destek bularak 1.000 TL'nin üzerinde başlayan gram altın, salı günü dolar/TL'deki dalgalı seyri takip etmişti.
Gram altın sabah saatlerinde 687 TL civarında tutunurken, şu sıralarda ise 627 liradan işlem görüyor.
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