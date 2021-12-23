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Döviz kurlarında düşüş 4. gününde: Dolar, 11.94 seviyesinde
Döviz kurlarında düşüş 4. gününde: Dolar, 11.94 seviyesinde
Döviz kurlarında düşüş dördüncü güne taşındı. Dolar/TL, 11.90 seviyesinin altını test ederken euro/TL ise 13.54'e kadar çekildi. 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T09:14+0300
2021-12-23T09:14+0300
ekonomi
euro
dolar
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Hafta başında yaşanan önlemler ve kura endeksli mevduat ile örtülü faiz artışının etkisiyle hızla gerileyen döviz kurları, üst üste 4. gününde de düşüşünü sürdürüyor. İlk üç günde yüzde 35 çekilen dolar/TL, bu sabah saatleri itibarıyle yüzde 1'in aşan düşüşle 11,90 seviyesinin altını test ederken euro/TL ise 13,55'e kadar çekildi.Dünya'nın haberine göre, küresel hisselerdeki yükselişler erken Asya işlemlerinde devam ederken, güvenli liman olarak görülen dolar yeni koronavirüs varyantı Omicron'a dair olumlu gelişmeler ve ABD'den gelen ekonomik verilerin ardından piyasaların rahatlamasıyla baskı altında kaldı.Küresel piyasalarda dolar haftanın dibindeGüvenli liman olarak görülen dolar, Omicron varyantının hızla yayılmasına rağmen yatırımcıların küresel ekonomik görünüme dair daha iyimser kalmasıyla yaklaşık bir haftanın dip seviyesine geriledi. Dolar endeksi 96,042 seviyesini görerek dün 96,020 ile 17 Aralık'tan bu yana ilk kez kaydedilen dip seviyeden çok uzaklaşmadı.Riske duyarlı Avustralya doları dün görülen yüzde 0.86 artışın ardından yatay seyrederek 0.72125 dolardan işlem gördü. Sterlin yüzde 0.63 artışın ardından fazla değişmeyerek 1.33515 dolarda seyretti. Piyasalarda, Omicron varyantı nedeniyle yeniden uygulanmaya başlanan kısıtlamalara dair artan tedirginliğin ardından Pazartesi gününden bu yana risk iştahında toparlanma görüldü. Euro dün yüzde 0.33 yükseldikten sonra 1.13325 dolarda yatay seyretti. Dolar yen karşısında 114.16 yeni görerek dün 114.37 yen ile kaydettiği bir ayın zirve seviyesine yaklaştı.
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euro, dolar, dolar/tl, euro/tl

Döviz kurlarında düşüş 4. gününde: Dolar, 11.94 seviyesinde

09:14 23.12.2021
© REUTERS / Thomas WhiteEuro - dolar
Euro - dolar - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© REUTERS / Thomas White
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Döviz kurlarında düşüş dördüncü güne taşındı. Dolar/TL, 11.90 seviyesinin altını test ederken euro/TL ise 13.54'e kadar çekildi.
Hafta başında yaşanan önlemler ve kura endeksli mevduat ile örtülü faiz artışının etkisiyle hızla gerileyen döviz kurları, üst üste 4. gününde de düşüşünü sürdürüyor. İlk üç günde yüzde 35 çekilen dolar/TL, bu sabah saatleri itibarıyle yüzde 1'in aşan düşüşle 11,90 seviyesinin altını test ederken euro/TL ise 13,55'e kadar çekildi.
Dünya'nın haberine göre, küresel hisselerdeki yükselişler erken Asya işlemlerinde devam ederken, güvenli liman olarak görülen dolar yeni koronavirüs varyantı Omicron'a dair olumlu gelişmeler ve ABD'den gelen ekonomik verilerin ardından piyasaların rahatlamasıyla baskı altında kaldı.

Küresel piyasalarda dolar haftanın dibinde

Güvenli liman olarak görülen dolar, Omicron varyantının hızla yayılmasına rağmen yatırımcıların küresel ekonomik görünüme dair daha iyimser kalmasıyla yaklaşık bir haftanın dip seviyesine geriledi. Dolar endeksi 96,042 seviyesini görerek dün 96,020 ile 17 Aralık'tan bu yana ilk kez kaydedilen dip seviyeden çok uzaklaşmadı.
Riske duyarlı Avustralya doları dün görülen yüzde 0.86 artışın ardından yatay seyrederek 0.72125 dolardan işlem gördü. Sterlin yüzde 0.63 artışın ardından fazla değişmeyerek 1.33515 dolarda seyretti. Piyasalarda, Omicron varyantı nedeniyle yeniden uygulanmaya başlanan kısıtlamalara dair artan tedirginliğin ardından Pazartesi gününden bu yana risk iştahında toparlanma görüldü.
Euro dün yüzde 0.33 yükseldikten sonra 1.13325 dolarda yatay seyretti. Dolar yen karşısında 114.16 yeni görerek dün 114.37 yen ile kaydettiği bir ayın zirve seviyesine yaklaştı.
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