Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
103 emekli amiral, 21 Mart'ta hakim karşısına çıkacak
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211223/elon-musk-uygarliga-karsi-en-buyuk-tehdidi-acikladi-1052054647.html
Elon Musk uygarlığa karşı en büyük tehdidi açıkladı
Elon Musk uygarlığa karşı en büyük tehdidi açıkladı
Tesla CEO'su Elon Musk, modern uygarlığa yönelik en büyük tehdidin 'farkındalık' olarak da tanımladığı siyasi doğruculuk olduğunu söyledi. 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T16:14+0300
2021-12-23T16:18+0300
yaşam
elon musk
tesla
medeniyet
uygarlık
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/1052054496_0:6:3072:1734_1920x0_80_0_0_ec7712a1d011679d66a6e418a321327d.jpg
Komedyen Dave Chappelle'e verdiği röportajda Musk, "Farkındalık, özünde bölücü, dışlayıcı ve nefret uyandırıcıdır. En basit haliyle, kaba insanlara... kaba ve zalim olmaları için sahte erdemlerle zırhlanmış bir kalkan verir" ifadelerini kullandı.'Farkında zihinler virüsü' ifadesini kullanan Musk, bu 'virüsün' modern uygarlığa yönelik en büyük tehditlerden biri olduğunu savunarak, "Mizah yapmak sorun olmamalı. Farkındalık temelde komediyi yasa dışı yapmak istiyor, ki bu hiç hoş değil. Kınama ve nefretle dolu, mizahtan yoksun bir toplum mu istiyoruz?" diye sordu.Tesla'daki hisselerini satma kararının arkasında duran ünlü milyarder, dünyanın en değerli otomobil markası olan şirketteki hisselerinin yüzde 10'unu satma planına ulaşmak istediğini söyledi. Musk, Babylon Bee'ye verdiği röportajda konuya dair, "Yaklaşık yüzde 10'a yakın hisse sattım ve burada son derece gerçekçi olmaya çalıştım" dedi.Öte yandan Musk, Kaliforniya'da 'birşeyleri halletmenin gittikçe daha da zor haline gelmesi'nden yakınarak, "Kaliforniye eskiden fırsatlar diyarıydı ancak şimdi...daha çok bir tür aşırı düzenleme, aşırı dava, aşırı vergilendirme diyarı haline geliyor" ifadelerini kullandı.Mars'ı kolonileştirmeye yönelik ilgisini dile getiren ünlü girişimci, Amerika'nın Ay'a dönme planlarının bir parçası olarak SpaceX'in gelecek yıl yörünge uçuşları gerçekleştirme hazırlıklarından bahsetti.Forbes'un milyarderler listesine göre, Güney Afrika doğumlu 50 yaşındaki girişimci, koronavirüs salgını sırasında servetini 250 milyar doların üzerine ulaştırdı ve 2021'de Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u geride bırakarak dünyanın en zengin insanı oldu.
https://tr.sputniknews.com/20211208/elon-musk-insanlar-daha-fazla-cocuk-yapmazsa-medeniyet-cokecek-1051563106.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/17/1052054496_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d1ee809bdb0f4e9422a31ecaa9d59352.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
elon musk, tesla, medeniyet, uygarlık

Elon Musk uygarlığa karşı en büyük tehdidi açıkladı

16:14 23.12.2021 (güncellendi: 16:18 23.12.2021)
© REUTERS / MIKE BLAKETesla CEO'su Elon Musk
Tesla CEO'su Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© REUTERS / MIKE BLAKE
Abone ol
Tesla CEO'su Elon Musk, modern uygarlığa yönelik en büyük tehdidin 'farkındalık' olarak da tanımladığı siyasi doğruculuk olduğunu söyledi.
Komedyen Dave Chappelle'e verdiği röportajda Musk, "Farkındalık, özünde bölücü, dışlayıcı ve nefret uyandırıcıdır. En basit haliyle, kaba insanlara... kaba ve zalim olmaları için sahte erdemlerle zırhlanmış bir kalkan verir" ifadelerini kullandı.
'Farkında zihinler virüsü' ifadesini kullanan Musk, bu 'virüsün' modern uygarlığa yönelik en büyük tehditlerden biri olduğunu savunarak, "Mizah yapmak sorun olmamalı. Farkındalık temelde komediyi yasa dışı yapmak istiyor, ki bu hiç hoş değil. Kınama ve nefretle dolu, mizahtan yoksun bir toplum mu istiyoruz?" diye sordu.
Tesla'daki hisselerini satma kararının arkasında duran ünlü milyarder, dünyanın en değerli otomobil markası olan şirketteki hisselerinin yüzde 10'unu satma planına ulaşmak istediğini söyledi. Musk, Babylon Bee'ye verdiği röportajda konuya dair, "Yaklaşık yüzde 10'a yakın hisse sattım ve burada son derece gerçekçi olmaya çalıştım" dedi.
Öte yandan Musk, Kaliforniya'da 'birşeyleri halletmenin gittikçe daha da zor haline gelmesi'nden yakınarak, "Kaliforniye eskiden fırsatlar diyarıydı ancak şimdi...daha çok bir tür aşırı düzenleme, aşırı dava, aşırı vergilendirme diyarı haline geliyor" ifadelerini kullandı.
Mars'ı kolonileştirmeye yönelik ilgisini dile getiren ünlü girişimci, Amerika'nın Ay'a dönme planlarının bir parçası olarak SpaceX'in gelecek yıl yörünge uçuşları gerçekleştirme hazırlıklarından bahsetti.
Forbes'un milyarderler listesine göre, Güney Afrika doğumlu 50 yaşındaki girişimci, koronavirüs salgını sırasında servetini 250 milyar doların üzerine ulaştırdı ve 2021'de Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u geride bırakarak dünyanın en zengin insanı oldu.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 08.12.2021
YAŞAM
Elon Musk: İnsanlar daha fazla çocuk yapmazsa medeniyet çökecek
8 Aralık, 13:18
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce