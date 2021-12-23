https://tr.sputniknews.com/20211223/endonezya-rus-su-35-savas-ucagi-alimindan-vazgecti-1052066217.html

Endonezya, Rus Su-35 savaş uçağı alımından vazgeçti

Endonezya, Rus Su-35 savaş uçağı alımından vazgeçti

Endonezya Genelkurmay Başkanı Facar Prasetio, bütçe nedeniyle Rus yapımı Su-35 çok amaçlı savaş uçağı alımından vazgeçmek zorunda kaldıklarını duyurdu. 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T23:12+0300

2021-12-23T23:12+0300

2021-12-23T23:18+0300

savunma

rusya

endonezya

su-35

bütçe

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Endonezya Genelkurmay Başkanı Facar Prasetio, bütçe sorunu nedeniyle Rusya'nın ürettiği Su-35 tipi savaş uçağı alımından vazgeçtiklerini açıkladı.Prasetio, düzenlediği basın toplantısında "Sukhoi 35’e gelince, kalbimiz buruk bir şekilde bu planlardan vazgeçmek zorundayız" ifadelerini kullandı.Rus uçakları yerine Fransız Rafale ve ABD yapımı F-15 EX alımının değerlendirildiğini belirten Prasetio, "Havadaki potansiyelimizi artırma konusunda bütçemize dayandığımızı baştan beri söylüyoruz. Alımlardan sorumlu kişiler, Su-35 alımına yanaşmıyorsa görüşmeleri devam ettiremeyiz. Büyük ihtimalle Rafale için görüşeceğiz" dedi.Genelkurmay Başkanı, ayrıca son dönemlerde popülerliği artan Rafale alımıyla birçok ülkenin ilgilendiğini de sözlerine ekledi.Daha önce Rus yetkililer, bazı ülkelerin baskılarına rağmen Endonezya'ya 4++ nesil Su-35 savaş uçaklarını sağlamaya hazır olduğunu dile getirmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211115/rusya-turkiyenin-su-35le-ilgilenmesini-bekliyoruz---1050815856.html

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