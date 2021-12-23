https://tr.sputniknews.com/20211223/erdogan-yakin-tarihimiz-belediyede-basarisiz-olanlarin-merkezi-yonetimde-tutunamadigini-gosterdi-1052049670.html
Erdoğan: Yakın tarihimiz belediyede başarısız olanların merkezi yönetimde tutunamadığını gösterdi
Erdoğan: Yakın tarihimiz belediyede başarısız olanların merkezi yönetimde tutunamadığını gösterdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı'nda açıklamalarda bulunuyor. 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T14:39+0300
2021-12-23T14:39+0300
2021-12-23T15:03+0300
recep tayyip erdoğan
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Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde: * Yakın tarihimiz belediyede başarısız olan partilerin merkezi yönetimde tutunamadığını bize gösterdi* AK Parti, belediyelerdeki başarısı ile milletimizin gönlüne girmiş, oradan merkezi yönetime gelmiş bir partidir.* Son seçimde CHP'ye geçen belediyelerin şehirlere nasıl ağır maliyetler getirdiğini takip ediyoruz.* Belediye başkanına gurur, kibir asla yakışmaz. Biz tevazu ehli olmaya mecburuz. Aksi takdirde sorun katlanarak büyür. Kuluz, kul. Topraktan geldik, oraya gideceğiz. Ben 1.85 boyundayım, dolayısıyla mezarımda ona göre büyük olacak. Diğerleri düşünsün.* (Kılıçdaroğlu'na karşı tazminat davası) Bu ara bir 80 bin lira daha kazandım. Adamın işi gücü yalan, iftira. O iftira attıkça, o yalan söyledikçe yargı da sağ olsun kararlarını olumlu şekilde veriyor.* Önümüzdeki yıldan itibaren CHP'li belediye başkanlarının insan içine çıkacak yüzü olmayacak* Muhalefet belediyeleri bir yığın yalanla bizim yaptığımız işleri kendilerine mal ettiler. İstanbul'da, Ankara'da bizim yaptığımız işlerle bir yıl gittiler, ikinci yılda makyajları dökülmeye başladı.* CHP'li belediye İstanbul'da 15 bin kişiyi işten çıkardı. Bunun yerine terörle bağlantılı kişileri işe aldı* Belediyelerimize merkezi yönetimden ayrılan kaynak miktarını yılda 4,7 milyar liradan 86 kat artışla yılda 106 milyar liraya çıkardık.* Hesaplarımız 2024 mahalli idareler seçimlerine göre değil 2023 seçimlerine göre yapmanızı istiyorum.* Ana muhalefetin başındaki zat İzmir'in milletvekili. Belediye onlarda. İzmir'de belediyeniz nerede dönüşüm yaptı? Yahu o kaçak yapılaşmanın olduğu bölgelerde, belediyeniz acaba nerede bir kentsel dönüşüm projesi uyguladı?* Elektriği bedava yapalım” demiş. Adana, Hatay sizin belediyeleriniz yönetiminde. Yapın oralarda elektriği bedava, elinizi tutan mı var?* Çocuklara saldıran başı boş köpeklerin yol açtığı facialar ile ilgili üzüntü verici haberlere rastlıyoruz
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recep tayyip erdoğan
Erdoğan: Yakın tarihimiz belediyede başarısız olanların merkezi yönetimde tutunamadığını gösterdi
14:39 23.12.2021 (güncellendi: 15:03 23.12.2021)
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı'nda açıklamalarda bulunuyor.
Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:
* Yakın tarihimiz belediyede başarısız olan partilerin merkezi yönetimde tutunamadığını bize gösterdi
* AK Parti, belediyelerdeki başarısı ile milletimizin gönlüne girmiş, oradan merkezi yönetime gelmiş bir partidir.
* Son seçimde CHP'ye geçen belediyelerin şehirlere nasıl ağır maliyetler getirdiğini takip ediyoruz.
* Belediye başkanına gurur, kibir asla yakışmaz. Biz tevazu ehli olmaya mecburuz. Aksi takdirde sorun katlanarak büyür. Kuluz, kul. Topraktan geldik, oraya gideceğiz. Ben 1.85 boyundayım, dolayısıyla mezarımda ona göre büyük olacak. Diğerleri düşünsün.
* (Kılıçdaroğlu'na karşı tazminat davası) Bu ara bir 80 bin lira daha kazandım. Adamın işi gücü yalan, iftira. O iftira attıkça, o yalan söyledikçe yargı da sağ olsun kararlarını olumlu şekilde veriyor.
* Önümüzdeki yıldan itibaren CHP'li belediye başkanlarının insan içine çıkacak yüzü olmayacak
* Muhalefet belediyeleri bir yığın yalanla bizim yaptığımız işleri kendilerine mal ettiler. İstanbul'da, Ankara'da bizim yaptığımız işlerle bir yıl gittiler, ikinci yılda makyajları dökülmeye başladı.
* CHP'li belediye İstanbul'da 15 bin kişiyi işten çıkardı. Bunun yerine terörle bağlantılı kişileri işe aldı
* Belediyelerimize merkezi yönetimden ayrılan kaynak miktarını yılda 4,7 milyar liradan 86 kat artışla yılda 106 milyar liraya çıkardık.
* Hesaplarımız 2024 mahalli idareler seçimlerine göre değil 2023 seçimlerine göre yapmanızı istiyorum.
* Ana muhalefetin başındaki zat İzmir'in milletvekili. Belediye onlarda. İzmir'de belediyeniz nerede dönüşüm yaptı? Yahu o kaçak yapılaşmanın olduğu bölgelerde, belediyeniz acaba nerede bir kentsel dönüşüm projesi uyguladı?
* Elektriği bedava yapalım” demiş. Adana, Hatay sizin belediyeleriniz yönetiminde. Yapın oralarda elektriği bedava, elinizi tutan mı var?
* Çocuklara saldıran başı boş köpeklerin yol açtığı facialar ile ilgili üzüntü verici haberlere rastlıyoruz