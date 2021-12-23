https://tr.sputniknews.com/20211223/evlenmek-icin-danimarkadan-geldi-dolandirildigini-soyleyip-sikayetci-oldu-1052046556.html
Evlenmek için Danimarka’dan geldi, dolandırıldığını söyleyip şikayetçi oldu
Evlenmek için Danimarka’dan geldi, dolandırıldığını söyleyip şikayetçi oldu
İran asıllı Danimarka vatandaşı 53 yaşındaki İbrahim Pourya, Karabük’te yaşayan İran uyruklu Mahnaz D. tarafından evlenmek ve iş kurmak vaadiyle... 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T13:48+0300
2021-12-23T13:48+0300
2021-12-23T13:48+0300
türkiye
iran
danimarka
karabük
euro
kadın
para
dolandırıcılık
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İran asıllı Danimarka vatandaşı İbrahim Pourya, ağustos ayında sosyal medya üzerinden Mahnaz D. ile tanıştı. Arkadaşlıkları ilerleyince Pourya, bir süre sonra Mahnaz D.’nin yaşadığı Karabük’e geldi. Pourya, Mahnaz D. ve oğlu Ramin A.'ya toplam 10 bin euro ve 67 bin 500 TL para verdi. Parayı alan kadın kendisine güzellik merkezi açtı ve daha sonra İbrahim Pourya’yı yanından kovdu. Mahnaz D. ve oğluna gönderdiği paraların banka dekontlarının çıktısını alan Pourya, dolandırıldığını iddia ederek polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Pourya ayrıca Valiliğe de dilekçe vererek, durumu iletti.Evlenmek ve iş kurmak için Danimarka’dan Karabük’e geldiğini anlatan İbrahim Pourya, "Yaklaşık 1 ay önce buraya geldim. Ağustos ayında sosyal medyadan tanıştığım Karabük’te mülteci olarak ikamet eden Mahnaz D. ile tanıştım. Bana Danimarka’daki evimi sattırdı. Benden evlenmek ve iş kurmak vaadiyle 10 bin euro ve 67 bin 500 TL para istedi, ben de verdim. Sonra beni kovdular. Elimden 15 bin TL’lik laptopumu aldılar. Oğlu Ramin A. beni tehdit ediyor. Para almadığını, bu parayı benim onlara hediye verdiğimi söylüyor. Karakola gidip şikayetçi oldum. Valiliğe gittim, Göç İdaresi’ne gittim şikayetçi oldum" dedi.'Verdi̇ği̇m parayı i̇sti̇yorum'Parasını geri istediğini ifade eden İbrahim Pourya, "Ben sadece verdiğim parayı almak istiyorum. Burada güzellik merkezi açtılar. Birçok makine aldılar. Bunları benim paramla yaptılar. Ben paramı istiyorum, onlar da bana ‘Sen o parayı bize hediye verdin’ diyorlar. Olur mu böyle bir şey? 10 bin euro, 67 bin 500 TL hediye olur mu?" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211122/turist-kiligina-girip-taksiye-binen-fenomenler-dolandirildi-1051016490.html
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iran, danimarka, karabük, euro, kadın, para, dolandırıcılık
Evlenmek için Danimarka’dan geldi, dolandırıldığını söyleyip şikayetçi oldu
İran asıllı Danimarka vatandaşı 53 yaşındaki İbrahim Pourya, Karabük’te yaşayan İran uyruklu Mahnaz D. tarafından evlenmek ve iş kurmak vaadiyle kandırıldığını, 10 bin euro ve 67 bin 500 TL dolandırıldığını iddia ederek, şikayetçi oldu.
İran asıllı Danimarka vatandaşı İbrahim Pourya, ağustos ayında sosyal medya üzerinden Mahnaz D. ile tanıştı. Arkadaşlıkları ilerleyince Pourya, bir süre sonra Mahnaz D.’nin yaşadığı Karabük’e geldi.
Pourya, Mahnaz D. ve oğlu Ramin A.'ya toplam 10 bin euro ve 67 bin 500 TL para verdi. Parayı alan kadın kendisine güzellik merkezi açtı ve daha sonra İbrahim Pourya’yı yanından kovdu. Mahnaz D. ve oğluna gönderdiği paraların banka dekontlarının çıktısını alan Pourya, dolandırıldığını iddia ederek polis merkezine giderek şikayetçi oldu. Pourya ayrıca Valiliğe de dilekçe vererek, durumu iletti.
Evlenmek ve iş kurmak için Danimarka’dan Karabük’e geldiğini anlatan İbrahim Pourya, "Yaklaşık 1 ay önce buraya geldim. Ağustos ayında sosyal medyadan tanıştığım Karabük’te mülteci olarak ikamet eden Mahnaz D. ile tanıştım. Bana Danimarka’daki evimi sattırdı. Benden evlenmek ve iş kurmak vaadiyle 10 bin euro ve 67 bin 500 TL para istedi, ben de verdim. Sonra beni kovdular. Elimden 15 bin TL’lik laptopumu aldılar. Oğlu Ramin A. beni tehdit ediyor. Para almadığını, bu parayı benim onlara hediye verdiğimi söylüyor. Karakola gidip şikayetçi oldum. Valiliğe gittim, Göç İdaresi’ne gittim şikayetçi oldum" dedi.
'Verdi̇ği̇m parayı i̇sti̇yorum'
Parasını geri istediğini ifade eden İbrahim Pourya, "Ben sadece verdiğim parayı almak istiyorum. Burada güzellik merkezi açtılar. Birçok makine aldılar. Bunları benim paramla yaptılar. Ben paramı istiyorum, onlar da bana ‘Sen o parayı bize hediye verdin’ diyorlar. Olur mu böyle bir şey? 10 bin euro, 67 bin 500 TL hediye olur mu?" diye konuştu.