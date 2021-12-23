Evlilik öncesi SMA taraması başladı

Sağlık Bakanı Koca, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “SMA hastalığının önlenmesine yönelik, evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan Tarama Programı Aile Hekimliklerimizde bugün itibariyle uygulamaya konuyor. 27 Aralık tarihinde laboratuvarda kan örneği kabulüne başlanacak. Milletimize hayırlı olsun” dedi.Testler ücretsiz olacakSağlık Bakanlığı SMA Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, artık evlilik öncesi zorunlu tarama testleri arasına SMA'nın da eklendiği duyurulmuştu.Buna göre çiftler, evlilik öncesi genetik olarak taşıyıcı olup olmadıklarını ücretsiz olarak öğrenebilecek.SMA nedir?SMA hastalığı Türkiye'de Gevşek Bebek Sendromu adıyla biliniyor. Batıda sıklıkla rastlanan ve bebek ölümlerine neden olan SMA hastalığı, son yıllarda Türkiye'de de görülüyor. SMA hastalığı, kas hareketlerini kontrol eden sinir sisteminin tahrif olmasıyla kasların zayılaması ve erimesi şeklinde tanımlanıyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Spinal Müsküler Atrofi (SMA) hastalığının önlenmesine yönelik çiftlerin evlilik öncesi tarama programından geçmesini sağlayacak uygulamanın bugün devreye gireceğini açıkladı.
Sağlık Bakanı Koca, Twitter’daki hesabından yaptığı açıklamada, “SMA hastalığının önlenmesine yönelik, evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan Tarama Programı Aile Hekimliklerimizde bugün itibariyle uygulamaya konuyor. 27 Aralık tarihinde laboratuvarda kan örneği kabulüne başlanacak. Milletimize hayırlı olsun” dedi.
SMA hastalığının önlenmesine yönelik, evlilik öncesinde çiftlerin taşıyıcılık testinden geçmesini amaçlayan TARAMA PROGRAMI Aile Hekimliklerimizde bugün itibariyle uygulamaya konuyor. 27 Aralık tarihinde laboratuvarda kan örneği kabulüne başlanacak. MİLLETİMİZE HAYIRLI OLSUN.
Sağlık Bakanlığı SMA Bilim Kurulu Toplantısı sonrasında yapılan açıklamada, artık evlilik öncesi zorunlu tarama testleri arasına SMA'nın da eklendiği duyurulmuştu.
Buna göre çiftler, evlilik öncesi genetik olarak taşıyıcı olup olmadıklarını ücretsiz olarak öğrenebilecek.
SMA nedir?
SMA hastalığı Türkiye'de Gevşek Bebek Sendromu adıyla biliniyor. Batıda sıklıkla rastlanan ve bebek ölümlerine neden olan SMA hastalığı, son yıllarda Türkiye'de de görülüyor. SMA hastalığı, kas hareketlerini kontrol eden sinir sisteminin tahrif olmasıyla kasların zayılaması ve erimesi şeklinde tanımlanıyor.