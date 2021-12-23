https://tr.sputniknews.com/20211223/fahrettin-altun-yalanin-gercegin-yerini-aldigi-hakikat-otesi-bir-donemden-geciyoruz-1052033165.html

Fahrettin Altun: Yalanın, gerçeğin yerini aldığı hakikat ötesi bir dönemden geçiyoruz

Fahrettin Altun: Yalanın, gerçeğin yerini aldığı hakikat ötesi bir dönemden geçiyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Yalanın ve dezenformasyonun, gerçeğin ve doğrunun yerini aldığı hakikat ötesi bir dönemden geçiyoruz. Türkiye bu dönemin... 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T01:07+0300

2021-12-23T01:07+0300

2021-12-23T01:16+0300

fahrettin altun

türkiye

ödül

muhabir

kameraman

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda düzenlenen 25. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması Ödül Töreni'ne katıldı.Konuşmasına salondakileri selamlayarak başlayan Altun, Sarıkamış Harekatı'nın 107. yıl dönümü nedeniyle Sarıkamış şehitleri başta olmak üzere istiklal ve istikbal uğruna canlarını feda eden aziz şehitleri rahmet, minnet ve saygıyla andı.Altun, Türkiye Haber Kameramanları Derneğinin Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nın Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı çatısı altında yapılmasının kendileri için ayrı bir mutluluk vesilesi olduğunu belirtti.Haber kameramanlarının, yetkinlikle gayret ve fedakarlıkla çektikleri başarılı görüntülerin ödüllendirildiği böyle bir etkinliğin, Türkiye medya alanının daha nitelikli hale gelmesine hizmet edeceğine inandığını bildiren Altun, şöyle devam etti:'Haber kameramanları, bir nevi insanların uzaklardaki gözü oluyor'Altun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı olarak bütün imkanlarıyla kameramanından muhabirine, foto muhabirinden editörüne medya sektöründe emek veren herkesin yanında olduklarının bilinmesini istedi.Haber kameramanlığının gazetecilik mesleği içinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Altun, "Sizler de medya açısından çok önemli ve vazgeçilmez bir fonksiyonu yerine getiren, medya alanının önemli aktörlerindensiniz. Haber kameramanları ülkenin ve dünyanın dört bir yanında meydana gelen olayları, gelişmeleri yerinde görüntüleyerek ve bu görüntülerin kamuoyuna ulaşmasını sağlayarak bir nevi insanların uzaklardaki gözü oluyor. Üstelik bu çalışmaların ağır cihaz ve ekipmanlarla yürütülmesi, ciddi fiziksel zorluklarına rağmen gerçekleştirilmesi ayrıca takdiri hak eden bir unsurdur" dedi.Haber kameramanlarının, çeşitli coğrafyalardan gelişmeleri görüntüleyip aktarırken aynı zamanda olayların birebir tanığı da olduğunu hatırlatan Altun, şunları belirtti:Mesleğin gelişmesi için ortaya çıkan güncel sorunların giderilmesi ve yeni ihtiyaçlara cevap verilmesinin her zaman önemli bir unsur olduğunu belirten Altun, bu anlamda düzenleyici bir kurum olarak üzerlerine düşeni yerine getirmeye çalıştıklarını, mesleki katkı ve önerilere ihtiyaçları olduğunu söyledi.İHA muhabiri Ahmet Demir'in uğradığı fiziksel saldırıVatandaşların haber alma haklarını kullanabilmeleri için çaba gösteren basın emekçilerine dönem dönem fiziksel veya psikolojik şiddet uygulandığına büyük bir üzüntüyle şahitlik edildiğini söyleyen Altun, "Bunun son örneğini geçtiğimiz günlerde bir canlı yayın sırasında Ahmet Demir isimli basın emekçimiz, değerli kardeşimizin uğradığı fiziksel saldırıda gördük. Üstelik bu vahim olayın medya sektöründen başka bir isim tarafından gerçekleştirilmiş olması üzüntümüzü daha da artırdı. Olayı öğrendikten sonra Ahmet kardeşimizi aradım, yaşananları kınadım" dedi.Bu menfur olayı bir kez daha en sert şekilde kınayan Altun, Ahmet Demir'e tekrar geçmiş olsun dileklerini iletti.İnsani ve mesleki ahlakın gereği olarak, sesçisinden kameramanına, editöründen foto muhabirine, spikerinden muhabirine, yönetmeninden kurgucusuna, ulaşım personelinden teknik ekibine, medya sektöründe çalışan herkesi çalışma arkadaşı olarak gördüklerini vurgulayan Altun, bu kişilerden biri olmadan haberin olamayacağını, nitelikli bir medya sektörünün varlık gösteremeyeceğini çok iyi bildiklerini ifade etti.Savaş ve çatışma bölgelerinde canları pahasına görev yaparken, kamera vizöründen bakarak, gördükleri gerçekleri tüm çıplaklığıyla vatandaşlara ulaştıran kameramanların aynı zamanda görünmez birer kahraman olduğunu söyleyen Fahrettin Altun, şöyle konuştu:Bu yönde bir görüntünün kaydedilmesi değil, bir başka suçun engellenmesi söz konusu olmuştur. Uluslararası bir hak ihlali görüntülendiğinde bunun bilinmesi gerekir. Yunanistan'ın göçmen botlarını nasıl sulara gömdüğünü, Yunan güvenlik güçlerinin saldırılarına rağmen görüntüleyen habercilerimiz sayesinde öğrendik. Esas itibarıyla siyasetçiler de bütün çıplağıyla bunu gördüler."Altun, Avrupa Birliği'nde, Ege ve Akdeniz'de yaşanan ihlaller ve Yunanistan'ın, hatta Frontex'in bu ihlallerdeki rolünün kayda alınan söz konusu görüntülerle gündeme geldiğini ifade etti ve bu nedenle bu süreçlerde emeği geçen bütün basın mensuplarına teşekkür etti.Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, şöyle devam etti:Bu bakımdan kameramanlara da çok önemli kilit görevler düştüğünü söyleyen Altun, hakikatleri kamuoyuna göstermenin kameramanların da ulvi birer görevi olduğunu belirtti.'Neyi dışarıda bıraktığımızı da önemsemeliyiz'İtalyan bir yönetmenin, "Kameramızı, bu en büyük ve en iyi anlatım aracını, bayağılıklar için kötülükler için kullanmaya hakkımız yok" sözlerini nakleden Altun, "Esas itibarıyla kadrajımıza neyi aldığımız, hangi mercekten baktığımız ne çektiğimiz ne gösterdiğimiz kadar esas itibarıyla neyi dışarıda bıraktığımızı da önemsemeliyiz" dedi.Dünyanın Batı odaklı tek merkezden yönetildiği 200 yıllık dönemin geride bırakıldığını ifade eden Altun, şöyle devam etti:

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fahrettin altun, ödül, muhabir, kameraman