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Sanatçı Faruk Tınaz hayatını kaybetti
Sanatçı Faruk Tınaz hayatını kaybetti
Türk Sanat Müziği'nin usta isimlerinden Faruk Tınaz hayatını kaybetti. 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T15:37+0300
2021-12-23T15:37+0300
2021-12-23T15:38+0300
yaşam
kanser
ölüm
türkiye jokey kulübü
vefat
tjk
türk sanat müziği
faruk tınaz
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Tınaz'ın vefat haberi, Türkiye Jokey Kulübü'nün (TJK) sosyal medya hesabından duyuruldu.Tınaz'ın yönetim kurulunda bulunduğu TJK'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:"Yönetim Kurulu Üyemiz Faruk Tınaz’ı kaybettikKulübümüz Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Tınaz’ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz.Merhuma Allah’tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere yakınlarına ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz.Cenaze bilgileri netleştiğinde buradan paylaşılacaktır."Bir süredir Kanser tedavisi gören Tınaz, 65 yaşındaydı.
https://tr.sputniknews.com/20211223/gazeteci-nurhan-olcayto-yasamini-yitirdi-1052049433.html
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kanser, ölüm, türkiye jokey kulübü, vefat, tjk, türk sanat müziği, faruk tınaz
Sanatçı Faruk Tınaz hayatını kaybetti 15:37 23.12.2021 (güncellendi: 15:38 23.12.2021)
Türk Sanat Müziği'nin usta isimlerinden Faruk Tınaz hayatını kaybetti.
Tınaz'ın vefat haberi, Türkiye Jokey Kulübü'nün (TJK) sosyal medya hesabından duyuruldu.
Tınaz'ın yönetim kurulunda bulunduğu TJK'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:
"Yönetim Kurulu Üyemiz Faruk Tınaz’ı kaybettik Kulübümüz Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Tınaz’ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz. Merhuma Allah’tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere yakınlarına ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz. Cenaze bilgileri netleştiğinde buradan paylaşılacaktır."
Bir süredir Kanser tedavisi gören Tınaz, 65 yaşındaydı.