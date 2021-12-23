https://tr.sputniknews.com/20211223/faruk-tinaz-hayatini-kaybetti-1052052707.html

Sanatçı Faruk Tınaz hayatını kaybetti

Sanatçı Faruk Tınaz hayatını kaybetti

Türk Sanat Müziği'nin usta isimlerinden Faruk Tınaz hayatını kaybetti. 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T15:37+0300

2021-12-23T15:37+0300

2021-12-23T15:38+0300

yaşam

kanser

ölüm

türkiye jokey kulübü

vefat

tjk

türk sanat müziği

faruk tınaz

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Tınaz'ın vefat haberi, Türkiye Jokey Kulübü'nün (TJK) sosyal medya hesabından duyuruldu.Tınaz'ın yönetim kurulunda bulunduğu TJK'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadeler yer aldı:"Yönetim Kurulu Üyemiz Faruk Tınaz’ı kaybettikKulübümüz Yönetim Kurulu Üyesi Faruk Tınaz’ı kaybetmiş olmanın derin üzüntüsü içerisindeyiz.Merhuma Allah’tan rahmet, başta kederli ailesi olmak üzere yakınlarına ve atçılık camiamıza başsağlığı dileriz.Cenaze bilgileri netleştiğinde buradan paylaşılacaktır."Bir süredir Kanser tedavisi gören Tınaz, 65 yaşındaydı.

https://tr.sputniknews.com/20211223/gazeteci-nurhan-olcayto-yasamini-yitirdi-1052049433.html

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