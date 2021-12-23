https://tr.sputniknews.com/20211223/finansal-istikrar-komitesi-bakan-nebati-baskanliginda-toplandi-1052043401.html

Finansal İstikrar Komitesi, Bakan Nebati başkanlığında toplandı

Finansal İstikrar Komitesi, Bakan Nebati başkanlığında toplandı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığında Finansal İstikrar Komitesi'nin ikinci toplantısı başladı. 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T12:39+0300

2021-12-23T12:39+0300

2021-12-23T12:39+0300

ekonomi

nureddin nebati

finansal istikrar ve kalkınma komitesi

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Bakanlık binasında gerçekleştirilen toplantıda, yerel ve küresel finansal sistemdeki son gelişmeler ile bu gelişmeler ışığında finansal istikrarın korunması adına atılacak adımların görüşülmesi bekleniyor.Toplantıya, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Murat Zaman, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Ali Akben, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Türker Gürsoy, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı Fatin Rüştü Karakaş ve Finansal Piyasalar ve Kambiyo Genel Müdürü Hakan Ertürk de katıldı.

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nureddin nebati, finansal istikrar ve kalkınma komitesi