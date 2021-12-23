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Galatasaray Başkanı Elmas: Dönemsel olarak alkışlanma niyetimiz yok
Galatasaray Başkanı Elmas: Dönemsel olarak alkışlanma niyetimiz yok
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, son dönemlerde yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Popüler olma, dönemsel olarak alkışlanma niyetimiz yok. Hepimizin... 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T16:48+0300
2021-12-23T16:48+0300
spor
süper lig
galatasaray
futbol
spor toto süper lig
açıklama
burak elmas
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 'GSYİAD Sarı-Kırmızı Kareler' fotoğraf yarışmasının ödül töreninde açıklamalarda bulundu.Türkiye'nin spor anlamında çok zor bir konjektürden geçtiğini belirten Elmas, "Biz göreve gelirken ciddi bir mücadele verilmesi gerektiğini çok açık ve şeffaf bir şekilde paylaşmıştık. Bu mücadeleyi verirken çok fazla bu mücadelenin karşında duran, sporun aslında hak ettiği gibi yönetilmesini istemeyen, Galatasaray’a geldiğimiz zamanda geçmişten gelen kavgaların bitmesini isteyemeyen, bu birleşmenin kutuplaşmayı engellediğini gören birçok kesimin buna karşı çıkacağını ve bu karşı çıkanların da seslerinin çok çıkacağını bilerek göreve geldik. Biz her alanda Galatasaray’ın hem bu spor ikliminin değişiminde, sporun doğru yönetilmesinde ayrıca Galatasaray’ın sürdürülebilir geleceğe yürümesinde ve en önemlisi de Galatasaray’ın bu yürüyüşünü birlikte yapmasını önemsiyoruz. Bundan asla imtina etmeyeceğiz" dedi.Elmas ayrıca, "Ne kadar eleştiri olursa olsun, bu doğaldır. Ne kadar kasıtlı bu hareket engellenmeye çalışırsa çalışılsın, biz başta da söylemiştik, biz Galatasaray’ın geleceğini kurmak ve Türk sporunun geleceğine de katkı yapmak, Galatasaray’ın tarihinde olduğu gibi amacıyla geldik. Burada popüler olma, dönemsel olarak alkışlanma niyetimiz yok. Sonuçta geriye baktığımızda yaptığımız işlerin bu amaca katkısını değerlendireceğiz. Sessiz çoğunluk olarak devamlı kastettiğimiz, Galatasaraylıların, Türk sporu paydaşlarının da artık bu dönem artık daha sesli olması, eleştirecekleri şeyleri eleştirmeli ve doğruların da arkasında olması, kutuplaşmadan beslenen insanları da ortada gözükür bırakmamasını tüm camiamızdan rica ediyorum. Hepimizin amacı bir. Umarım amacımıza hep birlikte tüm camia olarak birlikte yürüyeceğiz" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211215/galatasaray-baskani-burak-elmas-tff-gerekeni-yapmazsa-yayin-ihalesinden-cikacagiz-1051794157.html
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süper lig, galatasaray, futbol, spor toto süper lig, açıklama, burak elmas

Galatasaray Başkanı Elmas: Dönemsel olarak alkışlanma niyetimiz yok

16:48 23.12.2021
© AABurak Elmas
Burak Elmas - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© AA
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Galatasaray Başkanı Burak Elmas, son dönemlerde yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada, "Popüler olma, dönemsel olarak alkışlanma niyetimiz yok. Hepimizin amacı bir. Umarım amacımıza tüm camia olarak birlikte yürüyeceğiz" dedi.
Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 'GSYİAD Sarı-Kırmızı Kareler' fotoğraf yarışmasının ödül töreninde açıklamalarda bulundu.
Türkiye'nin spor anlamında çok zor bir konjektürden geçtiğini belirten Elmas, "Biz göreve gelirken ciddi bir mücadele verilmesi gerektiğini çok açık ve şeffaf bir şekilde paylaşmıştık. Bu mücadeleyi verirken çok fazla bu mücadelenin karşında duran, sporun aslında hak ettiği gibi yönetilmesini istemeyen, Galatasaray’a geldiğimiz zamanda geçmişten gelen kavgaların bitmesini isteyemeyen, bu birleşmenin kutuplaşmayı engellediğini gören birçok kesimin buna karşı çıkacağını ve bu karşı çıkanların da seslerinin çok çıkacağını bilerek göreve geldik. Biz her alanda Galatasaray’ın hem bu spor ikliminin değişiminde, sporun doğru yönetilmesinde ayrıca Galatasaray’ın sürdürülebilir geleceğe yürümesinde ve en önemlisi de Galatasaray’ın bu yürüyüşünü birlikte yapmasını önemsiyoruz. Bundan asla imtina etmeyeceğiz" dedi.
Elmas ayrıca, "Ne kadar eleştiri olursa olsun, bu doğaldır. Ne kadar kasıtlı bu hareket engellenmeye çalışırsa çalışılsın, biz başta da söylemiştik, biz Galatasaray’ın geleceğini kurmak ve Türk sporunun geleceğine de katkı yapmak, Galatasaray’ın tarihinde olduğu gibi amacıyla geldik. Burada popüler olma, dönemsel olarak alkışlanma niyetimiz yok. Sonuçta geriye baktığımızda yaptığımız işlerin bu amaca katkısını değerlendireceğiz. Sessiz çoğunluk olarak devamlı kastettiğimiz, Galatasaraylıların, Türk sporu paydaşlarının da artık bu dönem artık daha sesli olması, eleştirecekleri şeyleri eleştirmeli ve doğruların da arkasında olması, kutuplaşmadan beslenen insanları da ortada gözükür bırakmamasını tüm camiamızdan rica ediyorum. Hepimizin amacı bir. Umarım amacımıza hep birlikte tüm camia olarak birlikte yürüyeceğiz" diye konuştu.
Burak Elmas - Sputnik Türkiye, 1920, 15.12.2021
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