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Gazeteci Nurhan Olcayto yaşamını yitirdi
Gazeteci Nurhan Olcayto yaşamını yitirdi
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto'nun eşi, gazeteci Nurhan Olcayto bugün yaşamını yitirdi. 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T14:37+0300
2021-12-23T14:37+0300
yaşam
türkiye gazeteciler cemiyeti (tgc)
turgay olcayto
ölüm
gazeteci
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Nurhan Olcayto için, “Değerli meslektaşımız ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız Turgay Olcayto'nun eşi Nurhan Olcayto’yu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Mesleğimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Nurhan Olcayto’nun ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyoruz. Ailesine ve sevenlerine, başsağlığı ve sabır diliyoruz” mesajını yayımladı.Nurhan Olcayto’nun cenazesi 23 Aralık 2021 Perşembe günü Nakkaştepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.Nurhan Olcayto kimdir?1943 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ön lisans mezunu. Mesleğe 1971 yılında TRT İstanbul Radyosu Program Bölümü’nde başladı. Mesleğini program yapımcısı (prodüktör) olarak sürdürdü. Klasik Müzik programları hazırladı. Sürekli Basın Kartı sahibi olan Nurhan Olcayto, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto ile evli ve iki çocuk annesiydi.
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türkiye gazeteciler cemiyeti (tgc), turgay olcayto, ölüm, gazeteci, vefat

Gazeteci Nurhan Olcayto yaşamını yitirdi

14:37 23.12.2021
© Fotoğraf : TGCGazeteci Nurhan Olcayto yaşamını yitirdi
Gazeteci Nurhan Olcayto yaşamını yitirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© Fotoğraf : TGC
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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto'nun eşi, gazeteci Nurhan Olcayto bugün yaşamını yitirdi.
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Nurhan Olcayto için, “Değerli meslektaşımız ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız Turgay Olcayto'nun eşi Nurhan Olcayto’yu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Mesleğimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Nurhan Olcayto’nun ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyoruz. Ailesine ve sevenlerine, başsağlığı ve sabır diliyoruz” mesajını yayımladı.
Nurhan Olcayto’nun cenazesi 23 Aralık 2021 Perşembe günü Nakkaştepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.

Nurhan Olcayto kimdir?

1943 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ön lisans mezunu. Mesleğe 1971 yılında TRT İstanbul Radyosu Program Bölümü’nde başladı. Mesleğini program yapımcısı (prodüktör) olarak sürdürdü. Klasik Müzik programları hazırladı. Sürekli Basın Kartı sahibi olan Nurhan Olcayto, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto ile evli ve iki çocuk annesiydi.
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