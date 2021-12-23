https://tr.sputniknews.com/20211223/gazeteci-nurhan-olcayto-yasamini-yitirdi-1052049433.html

Gazeteci Nurhan Olcayto yaşamını yitirdi

Gazeteci Nurhan Olcayto yaşamını yitirdi

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto'nun eşi, gazeteci Nurhan Olcayto bugün yaşamını yitirdi. 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T14:37+0300

2021-12-23T14:37+0300

2021-12-23T14:37+0300

yaşam

türkiye gazeteciler cemiyeti (tgc)

turgay olcayto

ölüm

gazeteci

vefat

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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu, Nurhan Olcayto için, “Değerli meslektaşımız ve Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanımız Turgay Olcayto'nun eşi Nurhan Olcayto’yu kaybetmenin üzüntüsü içindeyiz. Mesleğimize uzun yıllar başarıyla hizmet veren Nurhan Olcayto’nun ailesinin, dostlarının ve meslektaşlarının acısını paylaşıyoruz. Ailesine ve sevenlerine, başsağlığı ve sabır diliyoruz” mesajını yayımladı.Nurhan Olcayto’nun cenazesi 23 Aralık 2021 Perşembe günü Nakkaştepe Mezarlığı’nda toprağa verildi.Nurhan Olcayto kimdir?1943 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi ön lisans mezunu. Mesleğe 1971 yılında TRT İstanbul Radyosu Program Bölümü’nde başladı. Mesleğini program yapımcısı (prodüktör) olarak sürdürdü. Klasik Müzik programları hazırladı. Sürekli Basın Kartı sahibi olan Nurhan Olcayto, Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Turgay Olcayto ile evli ve iki çocuk annesiydi.

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türkiye gazeteciler cemiyeti (tgc), turgay olcayto, ölüm, gazeteci, vefat