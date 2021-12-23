https://tr.sputniknews.com/20211223/gaziantepteki-pitbull-saldirisiyla-ilgili-gozaltina-alinan-6-kisiden-3u-tutuklandi-1052062255.html

Gaziantep'teki pitbull saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı

Gaziantep'teki pitbull saldırısıyla ilgili gözaltına alınan 6 kişiden 3'ü tutuklandı

Gaziantep'te pitbull cinsi 2 köpeğin 4 yaşındaki çocuğa saldırmasına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı. 23.12.2021, Sputnik Türkiye

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pitbull

türkiye

saldırı

çocuk

yaralama

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Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Şahinbey ilçesinde bir sitede oturan 5 kişiye ait pitbull cinsi 2 köpeğin, site çalışanının çocuğunu baş ve boğaz bölgesinden hayati tehlike oluşturacak şekilde yaralamasına ilişkin başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 3'ü kadın 6 şüpheli, İl Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.Cumhuriyet savcılığınca, sitenin güvenlik görevlisi olan A.Ç, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Şüpheliler Süheyla K. Mustafa E. ise 'haftada 3 gün imza atma' ve 'yurt dışına çıkış yasağı', adli kontrol şartlarıyla serbest bırakıldı.Zanlılar Zeynep C, Zeliha C. ve Mustafa Y. ise nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliğ'ince "nitelikli kasten yaralama" suçundan tutuklandı.Beştepe Mahallesi'nde 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki Asiye Ateş, ağır yaralanmış, olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmıştı. Saldırgan köpekler ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nce, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edilmişti.

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pitbull, saldırı, çocuk, yaralama