https://tr.sputniknews.com/20211223/gerekirse-simit-yiyecegiz-sozleri-tepki-cekmisti-hulya-avsardan-ilk-aciklama-1052056537.html

'Gerekirse simit yiyeceğiz' sözleri tepki çekmişti: Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Gerekirse simit yiyeceğiz' sözleri tepki çekmişti: Hülya Avşar'dan ilk açıklama

Ekonomik krize ilişkin 'Gerekirse simit yiyeceğiz' sözleri ile tepkilerin odağı haline gelen Hülya Avşar, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T17:02+0300

2021-12-23T17:02+0300

2021-12-23T17:02+0300

yaşam

hülya avşar

simit

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Geçtiğimiz günlerde ekonomik kriz hakkında konuşan Hülya Avşar, “Bu saatten sonra simit mi yiyeceğiz falan. Gerekirse yenecek ama bu günler de biraz kolay atlatılacak. Biraz bizim bu işi bireysel halletmemiz gerekir diye düşünüyorum” ifadelerini kullanmış, sözleri büyük tepki çekmişti.'Yerim ya da yemem'Avşar, gelen tepkilerin ardından ilk kez konuştu.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Hülya Avşar, ''Sakinleştiyseniz sıra bende. O kadar konuşmamın içinden, hep birlikte bugünleri aşacağız kısmı değil de “simit”e takılanlar; hiçbirinizi takmıyorum ve saymıyorum. Benim simit yeme meseleme gelince, yerim yada yemem ama bildiğim bir şey var, kendim kazandım, hiç de kolay olmadı'' dedi.'Bunun hesabını kimseye vermedim, size hiç vermeyeceğim'''Hala da kazanıyorum. Bunun hesabını kimseye vermedim, size hiç vermeyeceğim'' diyen Avşar, gerekirse simit yiyeceğiz sözlerini tekrar etti.Avşar, ''Sizin gibi düşünenler demek ki başımızda olsa; ne demokrasi kalır, ne konuşma özgürlüğü… Diyeceğim şu ki” Gerekirse simit yiyeceğiz, ama bugünleri beraber atlatacağız'' diye yazdı.

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hülya avşar, simit