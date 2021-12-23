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https://tr.sputniknews.com/20211223/geri-donusum-fabrikasinda-patlama-1052037376.html
Geri dönüşüm fabrikasında patlama
Geri dönüşüm fabrikasında patlama
Osmaniye'de bir geri dönüşüm fabrikasında meydana gelen patlamada 6 işçi yaralandı. 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T09:31+0300
2021-12-23T09:31+0300
2021-12-23T09:31+0300
türkiye
osmaniye
geri dönüşüm
yaralanma
fabrika
patlama
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Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasındaki indüksiyon ocağı henüz bilinmeyen nedenle patladı.Patlama nedeniyle yaralanan 6 işçi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Yaralı işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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osmaniye, geri dönüşüm, yaralanma, fabrika, patlama
Geri dönüşüm fabrikasında patlama
Osmaniye'de bir geri dönüşüm fabrikasında meydana gelen patlamada 6 işçi yaralandı.
Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir
geri dönüşüm fabrikasındaki indüksiyon ocağı henüz bilinmeyen nedenle patladı.
Patlama nedeniyle yaralanan 6 işçi, ambulanslarla
kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Yaralı işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili
soruşturma başlatıldı.