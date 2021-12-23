https://tr.sputniknews.com/20211223/geri-donusum-fabrikasinda-patlama-1052037376.html

Geri dönüşüm fabrikasında patlama

Geri dönüşüm fabrikasında patlama

Osmaniye'de bir geri dönüşüm fabrikasında meydana gelen patlamada 6 işçi yaralandı. 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T09:31+0300

2021-12-23T09:31+0300

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türkiye

osmaniye

geri dönüşüm

yaralanma

fabrika

patlama

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Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir geri dönüşüm fabrikasındaki indüksiyon ocağı henüz bilinmeyen nedenle patladı.Patlama nedeniyle yaralanan 6 işçi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.Yaralı işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

türkiye

osmaniye

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osmaniye, geri dönüşüm, yaralanma, fabrika, patlama