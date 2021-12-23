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'Google Harita' dolandırıcılarına operasyon: 18 gözaltı
'Google Harita' dolandırıcılarına operasyon: 18 gözaltı
Google'dan aradıklarını söyleyerek, firma ve şirketleri, haritalarda görünmesine yönelik hizmet için para talep eden dolandırıcılara yönelik operasyon... 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T16:01+0300
2021-12-23T16:01+0300
türkiye
izmir
google
polis
google maps
dolandırıcılık
harita
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ülke genelinde avukatlık büroları, muhasebe büroları ve farklı iş kollarındaki firmalarını 'Google çözüm ortağı'ndan aradıklarını söyleyerek dolandırmaya çalışan kişilere yönelik operasyon düzenledi.Şüpheliler aradıkları kişilere, 'Google Maps' üzerinden güncelleme yapılmadığı takdirde harita üzerinden bilgilerin kalıcı olarak silineceğini ve artık Google arama motorunda iş yerinin gözükmeyeceği, bu işlemin yapılabilmesi için 500 TL ile 1500 TL arası ödeme yapılması gerektiği söyledi.Dolandırılan kişiler tarafından gelen şikayetleri değerlendiren emniyet, şüphelilere karşı operasyon başlattı.Yapılan çalışmalarda, çağrı merkezinin söylediklerini kabul eden firmaların herhangi bir hizmet almadıkları da şikayetçi olan mağdurların beyanları ve ihbarları üzerine tespit edildi.3 milyon liralık vurgunYapılan teknik ve fiziki takibin ardından, arama yapılan çağrı merkezinin Karşıyaka ilçesinde faaliyet gösterdiği, olayla ilgili çok sayıda mağdurun olduğu ve şüphelilerin suçtan yaklaşık 3 milyon lira gelir elde edildiği belirlendi. 22 Aralık tarihinde adresi önceden belirlenen çağrı merkezine, polis ekipleri tarafından gerçekleşen operasyonda, çağrı merkezi çalışanı 24 şüpheli yakalandı.Sözde Google sözleşme evrakları ele geçirildiAdreste yapılan aramalarda, şüphelilerin vatandaşları arama yapmakta kullandıkları 24 adet laptop, hazır konuşma metinleri, iş başvurusunda bulunan personele ait CV'ler, sözde Google sözleşme evrakları ve müştekilere ait bilgiler ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatı ile 6 şüpheli, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
https://tr.sputniknews.com/20211212/kripto-para-platformu-bitrota-magdurlari-anlatti-cok-guzel-paralar-kazanacagimizi-soylediler-1051695671.html
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izmir, google, polis, google maps, dolandırıcılık, harita

'Google Harita' dolandırıcılarına operasyon: 18 gözaltı

16:01 23.12.2021
© İHAİzmir polisinden 'Google Harita' dolandırıcılarına operasyon: 18 gözaltı
İzmir polisinden 'Google Harita' dolandırıcılarına operasyon: 18 gözaltı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© İHA
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Google'dan aradıklarını söyleyerek, firma ve şirketleri, haritalarda görünmesine yönelik hizmet için para talep eden dolandırıcılara yönelik operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ülke genelinde avukatlık büroları, muhasebe büroları ve farklı iş kollarındaki firmalarını 'Google çözüm ortağı'ndan aradıklarını söyleyerek dolandırmaya çalışan kişilere yönelik operasyon düzenledi.
Şüpheliler aradıkları kişilere, 'Google Maps' üzerinden güncelleme yapılmadığı takdirde harita üzerinden bilgilerin kalıcı olarak silineceğini ve artık Google arama motorunda iş yerinin gözükmeyeceği, bu işlemin yapılabilmesi için 500 TL ile 1500 TL arası ödeme yapılması gerektiği söyledi.
Dolandırılan kişiler tarafından gelen şikayetleri değerlendiren emniyet, şüphelilere karşı operasyon başlattı.
Yapılan çalışmalarda, çağrı merkezinin söylediklerini kabul eden firmaların herhangi bir hizmet almadıkları da şikayetçi olan mağdurların beyanları ve ihbarları üzerine tespit edildi.

3 milyon liralık vurgun

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından, arama yapılan çağrı merkezinin Karşıyaka ilçesinde faaliyet gösterdiği, olayla ilgili çok sayıda mağdurun olduğu ve şüphelilerin suçtan yaklaşık 3 milyon lira gelir elde edildiği belirlendi. 22 Aralık tarihinde adresi önceden belirlenen çağrı merkezine, polis ekipleri tarafından gerçekleşen operasyonda, çağrı merkezi çalışanı 24 şüpheli yakalandı.

Sözde Google sözleşme evrakları ele geçirildi

Adreste yapılan aramalarda, şüphelilerin vatandaşları arama yapmakta kullandıkları 24 adet laptop, hazır konuşma metinleri, iş başvurusunda bulunan personele ait CV'ler, sözde Google sözleşme evrakları ve müştekilere ait bilgiler ele geçirildi. Cumhuriyet savcısının talimatı ile 6 şüpheli, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, gözaltına alınan 18 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
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