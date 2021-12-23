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https://tr.sputniknews.com/20211223/hazine-ve-maliye-bakanligi-turk-lirasinin-korunmasi-icin-esgudum-saglanmasi-vurgusu-yapildi-1052051676.html
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Türk Lirası'nın korunması için eşgüdüm sağlanması vurgusu yapıldı
Hazine ve Maliye Bakanlığı: Türk Lirası'nın korunması için eşgüdüm sağlanması vurgusu yapıldı
Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Nureddin Nebati başkanlığında ikinci kez toplanan Finansal İstikrar Komitesi'ne ilişkin açıklama yaptı. 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T15:17+0300
2021-12-23T15:42+0300
ekonomi
ekonomi
hazine ve maliye bakanlığı
hazine
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Bugün ikinci kez toplanan Finansal İstikrar Komitesi sonrasında yayınlanan açıklamada "Türk Lirasının değerinin korunması ve tasarrufların güçlendirilmesi için yeni araçların geliştirilmesi hususunda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlanması vurgusu yapılmıştır" denildi.Toplantıda, son dönemde küresel ve yerel ölçekte yaşanan gelişmelerin Türkiye finansal piyasalarına etkisinin değerlendirildiği belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20211222/hazine-ve-maliye-bakani-yardimciligina-murat-zaman-atandi-1051997195.html
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ekonomi, hazine ve maliye bakanlığı, hazine

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Türk Lirası'nın korunması için eşgüdüm sağlanması vurgusu yapıldı

15:17 23.12.2021 (güncellendi: 15:42 23.12.2021)
© AATürk Lirası
Türk Lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© AA
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Nureddin Nebati başkanlığında ikinci kez toplanan Finansal İstikrar Komitesi'ne ilişkin açıklama yaptı.
Bugün ikinci kez toplanan Finansal İstikrar Komitesi sonrasında yayınlanan açıklamada "Türk Lirasının değerinin korunması ve tasarrufların güçlendirilmesi için yeni araçların geliştirilmesi hususunda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlanması vurgusu yapılmıştır" denildi.
Toplantıda, son dönemde küresel ve yerel ölçekte yaşanan gelişmelerin Türkiye finansal piyasalarına etkisinin değerlendirildiği belirtildi.
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 22.12.2021
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