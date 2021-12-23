https://tr.sputniknews.com/20211223/hazine-ve-maliye-bakanligi-turk-lirasinin-korunmasi-icin-esgudum-saglanmasi-vurgusu-yapildi-1052051676.html

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Türk Lirası'nın korunması için eşgüdüm sağlanması vurgusu yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı: Türk Lirası'nın korunması için eşgüdüm sağlanması vurgusu yapıldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan Nureddin Nebati başkanlığında ikinci kez toplanan Finansal İstikrar Komitesi'ne ilişkin açıklama yaptı. 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T15:17+0300

2021-12-23T15:17+0300

2021-12-23T15:42+0300

ekonomi

ekonomi

hazine ve maliye bakanlığı

hazine

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Bugün ikinci kez toplanan Finansal İstikrar Komitesi sonrasında yayınlanan açıklamada "Türk Lirasının değerinin korunması ve tasarrufların güçlendirilmesi için yeni araçların geliştirilmesi hususunda ilgili kurum ve kuruluşlar arasında eşgüdüm sağlanması vurgusu yapılmıştır" denildi.Toplantıda, son dönemde küresel ve yerel ölçekte yaşanan gelişmelerin Türkiye finansal piyasalarına etkisinin değerlendirildiği belirtildi.

https://tr.sputniknews.com/20211222/hazine-ve-maliye-bakani-yardimciligina-murat-zaman-atandi-1051997195.html

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ekonomi, hazine ve maliye bakanlığı, hazine