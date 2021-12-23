https://tr.sputniknews.com/20211223/hollanda-savciligi-mh17-saniklari-icin-muebbet-hapis-talep-etti-1052032358.html
Hollanda savcılığı, MH17 sanıkları için müebbet hapis talep etti
Hollanda savcılığı, MH17 sanıkları için müebbet hapis talep etti
Hollanda savcılığı, Malezya Havayolları’na ait MH17 yolcu uçağının Ukrayna’da düşürülmesiyle ilgili davanın sanıklarına müebbet hapis cezası verilmesini talep... 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T00:43+0300
2021-12-23T00:43+0300
2021-12-23T00:43+0300
dünya
rusya
sergey lavrov
hollanda
savcı
mh17
yolcu uçağı
müebbet hapis cezası
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Savcı Manon Ridderbecks, bugünkü duruşmada, "Sanıklar Girkin, Dubinskiy, Pulatov ve Harçenko’nun, organize grup içinde, 298 kişinin ölümüne yol açan uçak saldırısından ve uçakta bulunan yolcuları öldürmelerinden dolayı ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.MH17 sefer sayılı uçak, Ukrayna'nın doğusunda içindeki 298 kişiyle düşürülmüş ve olay sonucunda kurtulan olmamıştı. MH17 saldırısıyla ilgili mahkeme süreci, 9 Mart 2020’de Hollanda’da başlamıştı.Rusya vatandaşları İgor Girkin, Sergey Dubinskiy ve Oleg Pulatov ile Ukrayna vatandaşı Leonid Harçenko, MH17 davasında sanıklar olarak geçiyor.Lavrov: Rusya'yı MH17 davasına bağlama çabaları kabul edilemezÖte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yaptığı açıklamada, MH17 uçağıyla ilgili mahkeme sürecini yakından takip ettiklerini belirterek, "Öncelikle söz konusu olan, bu aşamada sanık olarak geçen Rus vatandaşları... Ancak bunun bir cinayet davası değil, devlet sorunu olduğu, güya bu insanları Rusya yönlendirmiş izlenimi yaratılmaya çalıştığını görüyoruz. Bu kesinlikle kabul edilemez. Bunlar uygunsuz girişimler" dedi.Lavrov, "Bu, cinayetle ilgili bir süreç ve biz de bu süreci öyle değerlendiriyoruz. Tarafsız olan tüm hukukçular, meselenin böyle olduğunu anlıyor. Bu davada çok sayıda tutarsızlık var" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20211220/ruslar-tarafindan-verilen-ifadeler-mh17-ucagiyla-ilgili-davaya-eklendi-1051944694.html
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rusya, sergey lavrov, hollanda, savcı, mh17, yolcu uçağı, müebbet hapis cezası
Hollanda savcılığı, MH17 sanıkları için müebbet hapis talep etti
Hollanda savcılığı, Malezya Havayolları’na ait MH17 yolcu uçağının Ukrayna’da düşürülmesiyle ilgili davanın sanıklarına müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.
Savcı Manon Ridderbecks, bugünkü duruşmada, "Sanıklar Girkin, Dubinskiy, Pulatov ve Harçenko’nun, organize grup içinde, 298 kişinin ölümüne yol açan uçak saldırısından ve uçakta bulunan yolcuları öldürmelerinden dolayı ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını talep ediyoruz" diye konuştu.
MH17 sefer sayılı uçak, Ukrayna'nın doğusunda içindeki 298 kişiyle düşürülmüş ve olay sonucunda kurtulan olmamıştı. MH17 saldırısıyla ilgili mahkeme süreci, 9 Mart 2020’de Hollanda’da başlamıştı.
Rusya vatandaşları İgor Girkin, Sergey Dubinskiy ve Oleg Pulatov ile Ukrayna vatandaşı Leonid Harçenko, MH17 davasında sanıklar olarak geçiyor.
Lavrov: Rusya'yı MH17 davasına bağlama çabaları kabul edilemez
Öte yandan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yaptığı açıklamada, MH17 uçağıyla ilgili mahkeme sürecini yakından takip ettiklerini belirterek, "Öncelikle söz konusu olan, bu aşamada sanık olarak geçen Rus vatandaşları... Ancak bunun bir cinayet davası değil, devlet sorunu olduğu, güya bu insanları Rusya yönlendirmiş izlenimi yaratılmaya çalıştığını görüyoruz. Bu kesinlikle kabul edilemez. Bunlar uygunsuz girişimler" dedi.
Lavrov, "Bu, cinayetle ilgili bir süreç ve biz de bu süreci öyle değerlendiriyoruz. Tarafsız olan tüm hukukçular, meselenin böyle olduğunu anlıyor. Bu davada çok sayıda tutarsızlık var" ifadelerini kullandı.