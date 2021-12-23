https://tr.sputniknews.com/20211223/hurriyet-davasini-gazeteciler-kazandi-16-maaslik-tazminat-alacaklar-1052046394.html

Hürriyet davasını gazeteciler kazandı: 16 maaşlık tazminat alacaklar

Hürriyet davasını gazeteciler kazandı: 16 maaşlık tazminat alacaklar

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS), Kasım 2019’da sendikal faaliyetler yürüttükleri için işten çıkarılan gazetecilerin Hürriyet’e karşı açtıkları davayı... 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T13:55+0300

2021-12-23T13:55+0300

2021-12-23T14:20+0300

hürriyet

türkiye

tazminat

türkiye gazeteciler sendikası (tgs)

demirören holding

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Doğan Medya'nın Demireören'e satışı sonrasında sendikalaştıkları için işten atılan 45 gazetecinin açtığı davada mahkeme çalışanları haklı buldu. TGS, işten çıkarılan 45 gazetecinin 22’sinin işe iadesine karar verildiğini, bunun yanı sıra 12 maaş sendikal tazminat, dört maaş da boşta geçen süre tazminatı alacaklarını paylaştı.Gazetecilerin örgütlü olduğu Türkiye Gazeteciler Sendikası'ndan (TGS) yapılan açıklamada, "Demirören'in üyelerimizi 'sendikal sebeple' işten attığı mahkeme kararı ile tescillendi. İşveren hem sendikal tazminat, hem de boşta geçen süre tazminatı ödeyecek. Yeni zaferler de yolda" denildi.TGS’nin açıklamasında süreç şöyle anlatıldı: “2019 yılında örgütlenme çalışmalarına başladığımız ve çoğunluğu sağlayarak Kasım 2019’da yetki tespiti istediğimiz Hürriyet gazetesinde 45 gazeteci işten atılmış ve işverenin yetkiyi engellemek için hileli işçi alımını görmeyen Çalışma Bakanlığı da sendikanın yetkisini vermemişti.Evlerine gelen tebligatla işten atıldıklarını öğrenen gazeteciler adına sendika hem işe iade hem alacak hem de sendikal tazminat davası açmıştı. TGS ayrıca yetkisinin gasp edilmesi üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na karşı da yetki davası açmıştı.”

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hürriyet, tazminat, türkiye gazeteciler sendikası (tgs), demirören holding