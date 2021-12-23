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İndirimli İstanbulkart'ın vizeleme ücreti belli oldu
İndirimli İstanbulkart'ın vizeleme ücreti belli oldu
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), öğrenci, öğretmen ve 60 yaşını doldurmuş kişilerin, toplu ulaşımda kullandığı İndirimli İstanbulkart'ın vizeleme işlem... 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T13:15+0300
2021-12-23T13:15+0300
türkiye
istanbul
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
zam
ulaşım
istanbul kart
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), öğrenci, öğretmen ve 60 yaşını doldurmuş kişilerin, toplu ulaşımda kullandığı İndirimli İstanbulkart'ın vizeleme işlem ücretine yüzde 160 zam yaparak, 5 liradan 13 liraya çıkardı.İstanbul'da öğrenci, öğretmen ve 60 yaşını doldurmuş kişilerin, toplu ulaşımda kullandığı İndirimli İstanbulkart'lar için her yıl vizeleme adı altında güncelleme yapılıyor.Vizeleme yapılmayan kartların, indirim geçerliliği ortadan kaldırılarak tam kart haline çevriliyor. Vizelemenin yapıldığı aralık ayında İstanbulkart tarafından abonelere uyarı mesajı gönderildi. Gönderilen kısa mesajda, 2021’de 5 lira olan vizeleme ücretinin yüzde 160 zam yapılarak 13 liraya çıkarıldığı görüldü.Mesajda şu ifadeler yer aldı:İstanbulkart'ın internet sitesine de ayrıca zamlı fiyat tarifesi eklendi.
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istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), zam, ulaşım, istanbul kart

İndirimli İstanbulkart'ın vizeleme ücreti belli oldu

13:15 23.12.2021
© AAİstanbulkart/Akbil
İstanbulkart/Akbil - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© AA
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), öğrenci, öğretmen ve 60 yaşını doldurmuş kişilerin, toplu ulaşımda kullandığı İndirimli İstanbulkart'ın vizeleme işlem ücretine yüzde 160 zam yaparak, 5 liradan 13 liraya çıkardı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), öğrenci, öğretmen ve 60 yaşını doldurmuş kişilerin, toplu ulaşımda kullandığı İndirimli İstanbulkart'ın vizeleme işlem ücretine yüzde 160 zam yaparak, 5 liradan 13 liraya çıkardı.
İstanbul'da öğrenci, öğretmen ve 60 yaşını doldurmuş kişilerin, toplu ulaşımda kullandığı İndirimli İstanbulkart'lar için her yıl vizeleme adı altında güncelleme yapılıyor.
Vizeleme yapılmayan kartların, indirim geçerliliği ortadan kaldırılarak tam kart haline çevriliyor. Vizelemenin yapıldığı aralık ayında İstanbulkart tarafından abonelere uyarı mesajı gönderildi. Gönderilen kısa mesajda, 2021’de 5 lira olan vizeleme ücretinin yüzde 160 zam yapılarak 13 liraya çıkarıldığı görüldü.
Mesajda şu ifadeler yer aldı:
"Öğrenci İstanbulkart'ınızın indirimli son kullanım tarihi 31.12.2021'dir. İndirimli tarifenizi kullanmaya devam etmek için yıl sonuna kadar 13 TL karşılığında vizeleme işlemi yapmanız gerekiyor. Bu işlemi biletmatiklerden veya İstanbulkart Mobil'den yapabilirsiniz. Yıl sonuna kadar vizeleme işlemi yapmasanız bile 2022 yılı içinde dilediğiniz zaman yapabilir, indirimli tarifenizi yeniden kullanmaya başlayabilirsiniz."
İstanbulkart'ın internet sitesine de ayrıca zamlı fiyat tarifesi eklendi.
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