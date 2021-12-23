https://tr.sputniknews.com/20211223/indirimli-istanbulkartin-vizeleme-ucreti-belli-oldu-1052044983.html

İndirimli İstanbulkart'ın vizeleme ücreti belli oldu

İndirimli İstanbulkart'ın vizeleme ücreti belli oldu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), öğrenci, öğretmen ve 60 yaşını doldurmuş kişilerin, toplu ulaşımda kullandığı İndirimli İstanbulkart'ın vizeleme işlem... 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T13:15+0300

2021-12-23T13:15+0300

2021-12-23T13:15+0300

türkiye

istanbul

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

zam

ulaşım

istanbul kart

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), öğrenci, öğretmen ve 60 yaşını doldurmuş kişilerin, toplu ulaşımda kullandığı İndirimli İstanbulkart'ın vizeleme işlem ücretine yüzde 160 zam yaparak, 5 liradan 13 liraya çıkardı.İstanbul'da öğrenci, öğretmen ve 60 yaşını doldurmuş kişilerin, toplu ulaşımda kullandığı İndirimli İstanbulkart'lar için her yıl vizeleme adı altında güncelleme yapılıyor.Vizeleme yapılmayan kartların, indirim geçerliliği ortadan kaldırılarak tam kart haline çevriliyor. Vizelemenin yapıldığı aralık ayında İstanbulkart tarafından abonelere uyarı mesajı gönderildi. Gönderilen kısa mesajda, 2021’de 5 lira olan vizeleme ücretinin yüzde 160 zam yapılarak 13 liraya çıkarıldığı görüldü.Mesajda şu ifadeler yer aldı:İstanbulkart'ın internet sitesine de ayrıca zamlı fiyat tarifesi eklendi.

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istanbul, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), zam, ulaşım, istanbul kart