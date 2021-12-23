İngiltere Başbakanı'nın eski sevgilisi: Johnson'ın eşi satanist

İş kadını ve Boris Johnson'ın eski sevgilisi olduğu belirtilen Jennifer Arcuri'den sıra dışı bir iddia ortaya atıldı. Amerikalı girişimci Arcuri, Telegram üzerinden yaptığı canlı yayında İngiltere hükümetine dair bazı komplo teorilerini dile getirdi. Arcuri, şu ifadeleri kullandı:Johnson'ın eski sevgilisinin sıra dışı iddialarının hedefinde yalnızca Carrie Johnson bulunmuyor. Geçtiğimiz ay eski GB Haber sunucusu Andrew Neil, çocuk istismarcısı Jeffrey Epstein ile ilişkili olduğu yönünde iddialar ortaya atan Arcuri'yi dava etmekle tehdit etmişti. Arcuri'ye Twitter üzerinden tepki gösteren Neil, söz konusu iddialar nedeniyle Arcuri aleyhine yasal işlem başlatabilmek için adresini sormuştu.Öte yandan Arcuri, Twitter hesabı üzerinden aşı karşıtı bazı kampanyaların etkisinde kaldığını gösteren çok sayıda aşı karşıtı komplo teorisini de dile getiriyor.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın eski sevgilisi Jennifer Arcuri, Johnson'ın eşi Carrie'nin satanist olduğunu iddia etti. Arcuri'nin sosyal medya paylaşımlarında koronavirüs aşılarına dair çeşitli komplo teorileri de bulunuyor.
İş kadını ve Boris Johnson'ın eski sevgilisi olduğu belirtilen Jennifer Arcuri'den sıra dışı bir iddia ortaya atıldı.
"Gazetecilerden biri durup dururken bana yazdı ve 'Jen, bana Carrie'nin resmini gönderip onun bir Satanist olduğunu söyleyen sen değil miydin?' diye sordu. Ben de dedim ki, 'Biliyorsun, onun hakkında özel olarak yorum yapmayacağım ama seni bu kadının da ötesini keşfetmeye ve satanizmin aslında hükümette şaşırtıcı bir şekilde nasıl pek çok yolda kullanıldığına bakmaya teşvik ediyorum' dedim."
Johnson'ın eski sevgilisinin sıra dışı iddialarının hedefinde yalnızca Carrie Johnson bulunmuyor. Geçtiğimiz ay eski GB Haber sunucusu Andrew Neil, çocuk istismarcısı Jeffrey Epstein ile ilişkili olduğu yönünde iddialar ortaya atan Arcuri'yi dava etmekle tehdit etmişti. Arcuri'ye Twitter üzerinden tepki gösteren Neil, söz konusu iddialar nedeniyle Arcuri aleyhine yasal işlem başlatabilmek için adresini sormuştu.
Öte yandan Arcuri, Twitter hesabı üzerinden aşı karşıtı bazı kampanyaların etkisinde kaldığını gösteren çok sayıda aşı karşıtı komplo teorisini de dile getiriyor.