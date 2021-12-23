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İngiltere Lig Kupası'nda Chelsea, Liverpool ve Tottenham yarı finale kaldı
İngiltere Lig Kupası'nda Chelsea, Liverpool ve Tottenham yarı finale kaldı
Lig Kupası'nda çeyrek final maçları tamamlandı ve Arsenal'ın ardından son 4'e kalan 3 takım daha belli oldu. 23.12.2021, Sputnik Türkiye
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spor
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liverpool
chelsea
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Chelsea, konuk olduğu Brentford'u 80. dakikada Pontus Jansson'un kendi kalesine ve 85. dakikada penaltıdan Jorginho'nun attığı gollerle 2-0 yenerek tur atladı.Tottenham, sahasında West Ham United'ı 2-1 mağlup ederek üst tura çıktı. Tottenham'ın gollerini 29. dakikada Steven Bergwijn ve 34. dakikada Lucas Moura, konuk ekibin golünü 32. dakikada Jarrod Bowen kaydetti.Liverpool ise normal süresi 3-3 biten mücadelede Leicester City'ye penaltılarla 5-4 üstünlük kurarak yarı finale yükseldi. Ev sahibi Liverpool'un golleri, 19. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain, 68. dakikada Diogo Jota ve 90+5. dakikada Takumi Minamino'dan geldi. Leicester City ise gollerini 9 ve 13. dakikalarda Jamie Vardy, 33. dakikada James Maddison ile buldu. Bu arada Leicester City'de milli futbolcu Çağlar Söyüncü, sakatlık yaşayarak 60. dakikada oyundan çıktı.Yarı finalde Arsenal-Liverpool ve Chelsea-Tottenham eşleşmeleri oluştu. Yarı finaller 3 ve 10 Ocak 2022'de olmak üzere iki maç üzerinden oynanacak. Final maçı ise 27 Şubat 2022'de Wembley Stadı'nda yapılacak.
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premier lig, kupa, liverpool, chelsea

İngiltere Lig Kupası'nda Chelsea, Liverpool ve Tottenham yarı finale kaldı

01:54 23.12.2021 (güncellendi: 01:55 23.12.2021)
© AAİngiltere Lig Kupası'nda Chelsea, Liverpool ve Tottenham yarı finale kaldı
İngiltere Lig Kupası'nda Chelsea, Liverpool ve Tottenham yarı finale kaldı - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© AA
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Lig Kupası'nda çeyrek final maçları tamamlandı ve Arsenal'ın ardından son 4'e kalan 3 takım daha belli oldu.
Chelsea, konuk olduğu Brentford'u 80. dakikada Pontus Jansson'un kendi kalesine ve 85. dakikada penaltıdan Jorginho'nun attığı gollerle 2-0 yenerek tur atladı.
Tottenham, sahasında West Ham United'ı 2-1 mağlup ederek üst tura çıktı. Tottenham'ın gollerini 29. dakikada Steven Bergwijn ve 34. dakikada Lucas Moura, konuk ekibin golünü 32. dakikada Jarrod Bowen kaydetti.
Liverpool ise normal süresi 3-3 biten mücadelede Leicester City'ye penaltılarla 5-4 üstünlük kurarak yarı finale yükseldi. Ev sahibi Liverpool'un golleri, 19. dakikada Alex Oxlade-Chamberlain, 68. dakikada Diogo Jota ve 90+5. dakikada Takumi Minamino'dan geldi. Leicester City ise gollerini 9 ve 13. dakikalarda Jamie Vardy, 33. dakikada James Maddison ile buldu. Bu arada Leicester City'de milli futbolcu Çağlar Söyüncü, sakatlık yaşayarak 60. dakikada oyundan çıktı.
Yarı finalde Arsenal-Liverpool ve Chelsea-Tottenham eşleşmeleri oluştu. Yarı finaller 3 ve 10 Ocak 2022'de olmak üzere iki maç üzerinden oynanacak. Final maçı ise 27 Şubat 2022'de Wembley Stadı'nda yapılacak.
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