Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211223/ingilterede-gunluk-vakada-yeni-rekor-119-bin-789-1052063746.html
İngiltere'de günlük vakada yeni rekor: 119 bin 789
İngiltere'de günlük vakada yeni rekor: 119 bin 789
İngiltere'de son 24 saatte 119 bin 789 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi. 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T21:16+0300
2021-12-23T21:16+0300
2021-12-23T21:16+0300
koronavirüs
ingiltere
vaka
koronavirüs
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1051586088_0:10:1201:685_1920x0_80_0_0_7d6fbb6272afd94bb42d6d8e176120f6.jpg
İngiltere'de salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 147 artarak 147 bin 720'ye çıktı.Bu sayı, testi pozitif çıktıktan sonra 28 gün içinde hayatını kaybedenleri içerirken, ölüm sertifikalarına göre toplam can kaybı ise 171 bin 801 oldu.Ülkede son 24 saatte tespit edilen 119 bin 789 vaka, ülkede salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.İngiltere'de dün 106 bin 122 Kovid-19 vakası görülmüştü.İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede Kovid-19 vakaları hızla artarken Noel'den önce yeni kısıtlamalar getirilmeyeceğini açıklamıştı.
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1051586088_42:0:1113:803_1920x0_80_0_0_2425ef606b634efe5f8173fce559eb35.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
ingiltere, vaka, koronavirüs
İngiltere'de günlük vakada yeni rekor: 119 bin 789
İngiltere'de son 24 saatte 119 bin 789 Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.
İngiltere'de salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı kaydedildi.
Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 147 artarak 147 bin 720'ye çıktı.
Bu sayı, testi
pozitif çıktıktan sonra 28 gün içinde hayatını kaybedenleri içerirken, ölüm sertifikalarına göre toplam can kaybı ise 171 bin 801 oldu.
Ülkede son 24 saatte tespit edilen 119 bin 789 vaka, ülkede salgının başlangıcından bu yana en yüksek günlük vaka sayısı olarak kayıtlara geçti.
İngiltere'de dün 106 bin 122 Kovid-19 vakası görülmüştü.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede Kovid-19 vakaları hızla artarken Noel'den önce yeni kısıtlamalar getirilmeyeceğini açıklamıştı.