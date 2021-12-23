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İngiltere'de işletmelere 1 milyar sterlinlik Kovid-19 desteği
İngiltere'de işletmelere 1 milyar sterlinlik Kovid-19 desteği
İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, koronavirüs salgını nedeniyle işletmelere 1 milyar sterlin hacminde ek finansman sağlanacağını açıkladı. 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T18:02+0300
2021-12-23T18:02+0300
koronavirüs
ingiltere
koronavirüs
rishi sunak
kovid-19
omicron
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İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sunak, salgının işletmelere etkisini değerlendirdi.Sunak, özellikle son dönemde Kovid-19'un Omicron varyantı nedeniyle zor durumda olan işletmelerin desteklenmesi amacıyla toplam hacmi 1 milyar sterlini bulan bir ek finansman paketi sunulduğunu bildirdi.Önümüzdeki dönemde salgın nedeniyle işletmelerin zor bir dönemden geçebileceğini belirten Sunak, başvuran işletmelere bir defaya mahsus olmak üzere 6 bin sterline kadar hibe imkanı verileceğini aktardı.Önümüzdeki dönemde küçük ve orta ölçekli şirketlerde çalışanların salgın kaynaklı hastalık izinlerinin de yine bu finansman paketinden karşılanmasının planlandığını bildiren Sunak, ülkede önümüzdeki dönemde yaklaşık 200 bin işletmenin mali yardım talebinde bulunmasının beklendiğini aktardı.Sunak, "Omicron varyantının yayılmasının, konaklama ve eğlence sektörlerindeki işletmeler için büyük bir belirsizlik anlamına geldiğinin farkındayız" ifadesini kullandı.İngiliz hükümetinin tahminlerine göre, ülkedeki işletmelerin bu ayın sonunda normal koşullardaki gelirlerinin yüzde 40 ila 60 arasında azalmış olması bekleniyor.'İnsanlar yaşamlarını sürdürürken haklı olarak daha dikkatli davranıyor'Açıklamada görüşlerine yer verilen İngiltere Başbakanı Boris Johnson da "Omicron vakalarındaki artışla birlikte insanlar yaşamlarını sürdürürken haklı olarak daha dikkatli davranıyor. Bu da genellikle yılın en yoğun zamanı olan bu dönemde konaklama, eğlence ve kültürel sektörlerimizi (olumsuz yönde) etkiliyor" değerlendirmesinde bulundu.İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) dün yapılan açıklamaya göre, ülkenin bu yılın 3. çeyreğine ilişkin daha önce yüzde 1.3 olarak açıklanan büyüme oranı yüzde 1.1'e revize edilmişti.Ülkede Temmuz-Eylül 2021'de şirketlerin yatırımları yüzde 2,5 düştü. Söz konusu yatırımlar, Kovid-19 salgını öncesi seviyesinin yaklaşık yüzde 12 altında kaldı.
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ingiltere, koronavirüs, rishi sunak, kovid-19, omicron

İngiltere'de işletmelere 1 milyar sterlinlik Kovid-19 desteği

18:02 23.12.2021
© REUTERS / Henry Nichollsİngiltere - Londra - koronavirüs
İngiltere - Londra - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© REUTERS / Henry Nicholls
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İngiltere Maliye Bakanı Rishi Sunak, koronavirüs salgını nedeniyle işletmelere 1 milyar sterlin hacminde ek finansman sağlanacağını açıkladı.
İngiliz hükümetinden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Sunak, salgının işletmelere etkisini değerlendirdi.
Sunak, özellikle son dönemde Kovid-19'un Omicron varyantı nedeniyle zor durumda olan işletmelerin desteklenmesi amacıyla toplam hacmi 1 milyar sterlini bulan bir ek finansman paketi sunulduğunu bildirdi.
Önümüzdeki dönemde salgın nedeniyle işletmelerin zor bir dönemden geçebileceğini belirten Sunak, başvuran işletmelere bir defaya mahsus olmak üzere 6 bin sterline kadar hibe imkanı verileceğini aktardı.
Önümüzdeki dönemde küçük ve orta ölçekli şirketlerde çalışanların salgın kaynaklı hastalık izinlerinin de yine bu finansman paketinden karşılanmasının planlandığını bildiren Sunak, ülkede önümüzdeki dönemde yaklaşık 200 bin işletmenin mali yardım talebinde bulunmasının beklendiğini aktardı.
Sunak, "Omicron varyantının yayılmasının, konaklama ve eğlence sektörlerindeki işletmeler için büyük bir belirsizlik anlamına geldiğinin farkındayız" ifadesini kullandı.
İngiliz hükümetinin tahminlerine göre, ülkedeki işletmelerin bu ayın sonunda normal koşullardaki gelirlerinin yüzde 40 ila 60 arasında azalmış olması bekleniyor.

'İnsanlar yaşamlarını sürdürürken haklı olarak daha dikkatli davranıyor'

Açıklamada görüşlerine yer verilen İngiltere Başbakanı Boris Johnson da "Omicron vakalarındaki artışla birlikte insanlar yaşamlarını sürdürürken haklı olarak daha dikkatli davranıyor. Bu da genellikle yılın en yoğun zamanı olan bu dönemde konaklama, eğlence ve kültürel sektörlerimizi (olumsuz yönde) etkiliyor" değerlendirmesinde bulundu.
İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) dün yapılan açıklamaya göre, ülkenin bu yılın 3. çeyreğine ilişkin daha önce yüzde 1.3 olarak açıklanan büyüme oranı yüzde 1.1'e revize edilmişti.
Ülkede Temmuz-Eylül 2021'de şirketlerin yatırımları yüzde 2,5 düştü. Söz konusu yatırımlar, Kovid-19 salgını öncesi seviyesinin yaklaşık yüzde 12 altında kaldı.
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