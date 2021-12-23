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https://tr.sputniknews.com/20211223/istanbulda-kar-yagisi-etkisini-artirmasi-bekleniyor-1052039297.html
İstanbul'da kar yağışı: Etkisini artırması bekleniyor
İstanbul'da kar yağışı: Etkisini artırması bekleniyor
İstanbul'da iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde bölge bölge tekrar etkili oldu. Bu sabah başlayan kar yağışının ilerleyen saatlerde... 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T10:39+0300
2021-12-23T10:39+0300
2021-12-23T10:39+0300
yaşam
istanbul
kar yağışı
sarıyer
kar
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İstanbul'da Şişli, Beyoğlu, Kağıthane, Beşiktaş ile Silivri ve Sarıyer'in yüksek kesimlerine kar yağdı. Kısa süreli gerçekleşen kar yağışı, özellikle yüksek bölgeleri beyaza bürüdü.Yağış trafikte herhangi bir olumsuzluğa neden olmazken, bazı vatandaşlar kar yağışını cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı. Belediye ekipleri, olumsuzluklara karşı hazır bekletildi.Bu sabah başlayan kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.
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istanbul, kar yağışı, sarıyer, kar
İstanbul'da kar yağışı: Etkisini artırması bekleniyor
İstanbul'da iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde bölge bölge tekrar etkili oldu. Bu sabah başlayan kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.
İstanbul'da
Şişli, Beyoğlu, Kağıthane, Beşiktaş ile Silivri ve Sarıyer'in yüksek kesimlerine kar yağdı. Kısa süreli gerçekleşen kar yağışı, özellikle yüksek bölgeleri beyaza bürüdü.
Yağış trafikte
herhangi bir olumsuzluğa neden olmazken, bazı vatandaşlar kar yağışını cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı. Belediye ekipleri, olumsuzluklara karşı hazır bekletildi.
Bu sabah başlayan kar yağışının
ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.