Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20211223/istanbulda-kar-yagisi-etkisini-artirmasi-bekleniyor-1052039297.html
İstanbul'da kar yağışı: Etkisini artırması bekleniyor
İstanbul'da kar yağışı: Etkisini artırması bekleniyor
İstanbul'da iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde bölge bölge tekrar etkili oldu. Bu sabah başlayan kar yağışının ilerleyen saatlerde... 23.12.2021, Sputnik Türkiye
2021-12-23T10:39+0300
2021-12-23T10:39+0300
yaşam
istanbul
kar yağışı
sarıyer
kar
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1e/1044150838_0:0:2592:1458_1920x0_80_0_0_ef93aed244884dc06235d621a91562dd.jpg
İstanbul'da Şişli, Beyoğlu, Kağıthane, Beşiktaş ile Silivri ve Sarıyer'in yüksek kesimlerine kar yağdı. Kısa süreli gerçekleşen kar yağışı, özellikle yüksek bölgeleri beyaza bürüdü.Yağış trafikte herhangi bir olumsuzluğa neden olmazken, bazı vatandaşlar kar yağışını cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı. Belediye ekipleri, olumsuzluklara karşı hazır bekletildi.Bu sabah başlayan kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.
istanbul
sarıyer
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1e/1044150838_281:0:2225:1458_1920x0_80_0_0_68300985eb08f078bfadc7c59793d46a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
istanbul, kar yağışı, sarıyer, kar

İstanbul'da kar yağışı: Etkisini artırması bekleniyor

10:39 23.12.2021
© SputnikMeteoroloji, kar, soğuk hava
Meteoroloji, kar, soğuk hava - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© Sputnik
Abone ol
İstanbul'da iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde bölge bölge tekrar etkili oldu. Bu sabah başlayan kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.
İstanbul'da Şişli, Beyoğlu, Kağıthane, Beşiktaş ile Silivri ve Sarıyer'in yüksek kesimlerine kar yağdı. Kısa süreli gerçekleşen kar yağışı, özellikle yüksek bölgeleri beyaza bürüdü.
Yağış trafikte herhangi bir olumsuzluğa neden olmazken, bazı vatandaşlar kar yağışını cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı. Belediye ekipleri, olumsuzluklara karşı hazır bekletildi.
Bu sabah başlayan kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
12:06Açtığı oyunculuk okulunda öğrencilerle yattığını kabul eden James Franco: Aklım başımda değildi
12:04Osman Kavala'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi
11:46Bilim Kurulu Üyesi Prof. Özlü: Koronavirüs sonrası en büyük hasar akciğerlerde
11:44Kamyon şoförleri ile buluşan Kılıçdaroğlu: Zorla paralı yollardan geçirildiğinizi biliyorum
11:42ABD Dışişleri: Türkiye'de gözaltına alınan ABD vatandaşı, diplomat değil
11:31Dünyanın en eski soy ağacı ortaya çıkarıldı
11:28Merkez Bankası bugünkü dolar alış kurunu açıkladı
11:14Dilipak: Bu süreçte kim bilerek haksız bir kazanç elde etti ise bu soygunun suç ortağıdır
11:11Evlilik öncesi SMA taraması başladı
10:59Deniz Seki'den Hülya Avşar açıklaması: Laf söyleyeni ısırırım
10:47Yeğene cinsel istismar sanığına tahliye
10:39İstanbul'da kar yağışı: Etkisini artırması bekleniyor
10:37Rusya: Güvenlik garantileri görüşmelerinin başlangıç tarihiyle ilgili ABD’den yanıt bekliyoruz
10:34Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan dönen Japon milyarder: Dünyanın bütün seçkinleri uzaya çıksın
10:33Aldığı ilacı iade etmek isteyen kişi eczacıya saldırdı
10:28Ermenistan: Ankara’da 3+3 formatındaki görüşmeye katılmaya hazırız
10:24Bakan Muş: Döviz kurlarındaki düşüşü fiyatlara yansıtmayanlara en ağır cezaları vereceğiz
10:24İlaç üreticileri, tedarik sorununun çözümü için Ankara’da
10:09Aracı çalıştıramayınca iterek çaldılar
10:02Venezüella'da ilk Omicron vakası