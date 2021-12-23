https://tr.sputniknews.com/20211223/istanbulda-kar-yagisi-etkisini-artirmasi-bekleniyor-1052039297.html

İstanbul'da kar yağışı: Etkisini artırması bekleniyor

İstanbul'da kar yağışı: Etkisini artırması bekleniyor

İstanbul'da iki gündür aralıklarla devam eden kar yağışı, akşam saatlerinde bölge bölge tekrar etkili oldu. Bu sabah başlayan kar yağışının ilerleyen saatlerde... 23.12.2021, Sputnik Türkiye

2021-12-23T10:39+0300

2021-12-23T10:39+0300

2021-12-23T10:39+0300

yaşam

istanbul

kar yağışı

sarıyer

kar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1e/1044150838_0:0:2592:1458_1920x0_80_0_0_ef93aed244884dc06235d621a91562dd.jpg

İstanbul'da Şişli, Beyoğlu, Kağıthane, Beşiktaş ile Silivri ve Sarıyer'in yüksek kesimlerine kar yağdı. Kısa süreli gerçekleşen kar yağışı, özellikle yüksek bölgeleri beyaza bürüdü.Yağış trafikte herhangi bir olumsuzluğa neden olmazken, bazı vatandaşlar kar yağışını cep telefonlarıyla görüntülemeye çalıştı. Belediye ekipleri, olumsuzluklara karşı hazır bekletildi.Bu sabah başlayan kar yağışının ilerleyen saatlerde etkisini artırması bekleniyor.

istanbul

sarıyer

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

istanbul, kar yağışı, sarıyer, kar