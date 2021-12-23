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İzmir'de minibüs ücretlerine yüzde 25 zam
İzmir'de minibüs ücretlerine yüzde 25 zam
İzmir'de minibüs tarifelerine yüzde 25 zam gelirken, bugünden itibaren uygulanacak tarifenin ardından en düşük indi-bindi ücreti 4 TL'den 5 TL'ye yükseltildi. 23.12.2021, Sputnik Türkiye
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türkiye
izmir
ücret
zam
minibüs
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İzmir’de minibüs ücretlerine yüzde 25 zam yapıldı.İzmir Minibüsçüler Odası Başkan Vekili Kader Atlı, daha önce alınan 1 TL’lik zam kararının bugünden itibaren geçerli olacağını ve yeni tarife ile birlikte indi-bindi ücretinin 4 TL'den 5 TL'ye yükseldiği bilgisini paylaştı.
https://tr.sputniknews.com/20211220/izmirde-gevrek-ve-boyoza-bir-zam-daha-1051929825.html
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izmir, ücret, zam, minibüs

İzmir'de minibüs ücretlerine yüzde 25 zam

01:17 23.12.2021
© İHAİzmir, minibüs
İzmir, minibüs - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2021
© İHA
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İzmir'de minibüs tarifelerine yüzde 25 zam gelirken, bugünden itibaren uygulanacak tarifenin ardından en düşük indi-bindi ücreti 4 TL'den 5 TL'ye yükseltildi.
İzmir’de minibüs ücretlerine yüzde 25 zam yapıldı.
İzmir Minibüsçüler Odası Başkan Vekili Kader Atlı, daha önce alınan 1 TL’lik zam kararının bugünden itibaren geçerli olacağını ve yeni tarife ile birlikte indi-bindi ücretinin 4 TL'den 5 TL'ye yükseldiği bilgisini paylaştı.
Gevrek (simit) İzmir - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2021
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İzmir'de gevrek ve boyoza bir zam daha
20 Aralık, 12:03
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